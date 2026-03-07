Ημαθία: Φωτιά σε μονοκατοικία στην Αλεξάνδρεια
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές, στην κατοικία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία σε περιοχή του δήμου Αλεξάνδρειας στην Ημαθία.
Όπως αναφέρει το voria.gr, στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές, στην κατοικία.
Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
