Ρέθυμνο: Εφιάλτης στην παραλιακή – Σεσημασμένος ακολουθούσε γυναίκα μέσα στη νύχτα

Τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου, περίπου στις 01:40, μία γυναίκα επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν άντρα, ο οποίος φορούσε κουκούλα και άρχισε να την ακολουθεί επίμονα στην περιοχή της παραλιακής.

Πάρα τον έντονο φόβο της η ίδια διατήρησε την ψυχραιμία της και κατευθύνθηκε προς τον άγνωστο στρατιώτη όπου και εντόπισε άνδρες της ΟΠΚΕ να βρίσκονται στο σημείο.

Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr