Ρέθυμνο: Εφιάλτης στην παραλιακή – Σεσημασμένος ακολουθούσε γυναίκα μέσα στη νύχτα
Μια εφιαλτική εμπειρία έζησε μια γυναίκα τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Μαρτίου στο Ρέθυμνο, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν άγνωστο άντρα που φορούσε κουκούλα
Τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου, περίπου στις 01:40, μία γυναίκα επέστρεφε από νυχτερινή έξοδο όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν άντρα, ο οποίος φορούσε κουκούλα και άρχισε να την ακολουθεί επίμονα στην περιοχή της παραλιακής.
Πάρα τον έντονο φόβο της η ίδια διατήρησε την ψυχραιμία της και κατευθύνθηκε προς τον άγνωστο στρατιώτη όπου και εντόπισε άνδρες της ΟΠΚΕ να βρίσκονται στο σημείο.
