Ηράκλειο: Φόβος και τρόμος από αγέλη σκυλιών στην Αλικαρνασσό

Ο φόβος και ο τρόμος έχει γίνει στην περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού μία αγέλη σκύλων που αποτελείται από περίπου 10 ζώα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η αγέλη έχει προκαλεσει μεεγάλη αναστάτωση στην περιοχή καιτ ους κατοίκους καθώς έχει προκαλέσει μέγα ζήτημα με θανατώσεις πουλερικών νησί άλλων οικόσιτων ζώων ενώ τρομάζουν και τους περαστικούς.

Τα σκυλιά εντόπισε και βιντεοσκόπησε αναγνώστρια του τοπικού μέσου ενημέρωσης η οποία μάλιστα δέχθηκε επίθεση από την αγέλη αλλά κατάφερε και σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο οδηγό ο οποίος σταμάτησε με το όχημά του και επιβιβάστηκε σε αυτό.

Σύμφωνα με την ίδια, τα άγρια σκυλιά κατασπάραξαν τις κότες μιας γειτόνισσας ενώ όπως καταγγέλει μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει προστρέξει σε βοήθεια των κατοίκων οι οποίοι δεν γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν προκειμένου να απομακρυνθεί η αγέλη.

Δείτε το βίντεο:

