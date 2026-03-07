Επαναπροσδιορίζεται η Ιστορία: Η γραφή ίσως είναι 40.000 χρόνια παλαιότερη από όσο πιστεύαμε

Μια ανακάλυψη που προκαλεί παγκόσμιο δέος έρχεται να αλλάξει ριζικά τα όσα γνωρίζαμε για την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, η καταγραφή σκέψεων και συναισθημάτων φαίνεται πως ξεκίνησε δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από την εμφάνιση της σφηνοειδούς γραφής, αφήνοντας άναυδη την αρχαιολογική κοινότητα.

Τα μυστικά των σπηλαίων της Γερμανίας

Οι ερευνητές εντόπισαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα από γραμμές, εγκοπές, τελείες και σταυρούς σε αντικείμενα από χαυλιόδοντες μαμούθ, ηλικίας έως και 45.000 ετών, σε σπήλαια της νότιας Γερμανίας. Μέχρι σήμερα, οι ιστορικοί τοποθετούσαν τις πρώτες γραπτές λέξεις πριν από περίπου 5.000 χρόνια στην αρχαία Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ). Ωστόσο, τα ευρήματα από την περιοχή Lonetal στη Βάδη-Βυρτεμβέργη δείχνουν ότι οι πρόγονοί μας είχαν αναπτύξει συστήματα επικοινωνίας πολύ πριν εγκατασταθούν μόνιμα στην Ευρώπη.

«Αυτές οι ακολουθίες σημείων της Λίθινης Εποχής αποτελούν μια πρώιμη εναλλακτική μορφή γραφής», εξηγεί ο καθηγητής Christian Bentz από το Πανεπιστήμιο του Σάαρλαντ.

Το «DNA της γραφής» και η νοημοσύνη του Παλαιολιθικού ανθρώπου

Η επιστημονική ομάδα ανέλυσε περισσότερους από 3.000 χαρακτήρες σε 260 αντικείμενα για να αποκωδικοποιήσει αυτό που αποκαλούν «DNA της γραφής». Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν:

Ο «Adorant»: Μια ανθρωπόμορφη φιγούρα με σειρές από εγκοπές και τελείες.

Το μικροσκοπικό μαμούθ: Ένα περίτεχνο γλυπτό από χαυλιόδοντα με προσεκτικά χαραγμένους σταυρούς.

Το πλάσμα «Λέων-Άνθρωπος»: Μια ελεφαντόδοντη πλακέτα που φέρει συστηματικές σημάνσεις στην πλάτη του όντος.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η πυκνότητα πληροφορίας αυτών των συμβόλων είναι συγκρίσιμη με εκείνη της πρώιμης σφηνοειδούς γραφής που εμφανίστηκε 40.000 χρόνια αργότερα.

Μια επικοινωνία που χωρούσε στην παλάμη

Η ερευνήτρια Ewa Dutkiewicz από το Μουσείο Προϊστορίας του Βερολίνου επισημαίνει ότι οι άνθρωποι της Λίθινης Εποχής ήταν εξίσου ευφυείς με τους σύγχρονους. «Ήταν επιδέξιοι τεχνίτες. Φαίνεται ότι μετέφεραν αυτά τα αντικείμενα μαζί τους, καθώς πολλά έχουν το ιδανικό μέγεθος για να χωρέσουν στην παλάμη του χεριού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αν και το ακριβές νόημα των συμβόλων παραμένει μυστήριο, οι επιστήμονες είναι πεπεισμένοι ότι δεν πρόκειται για απλά διακοσμητικά στοιχεία, αλλά για μια σκόπιμη προσπάθεια μεταφοράς μηνυμάτων και ιδεών. «Μέχρι στιγμής έχουμε ξύσει μόνο την επιφάνεια αυτού που μπορούμε να βρούμε», καταλήγει η Dutkiewicz, υποσχόμενη νέες αποκαλύψεις για το πώς οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της Παλαιολιθικής εποχής έθεσαν τα θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού.

*Με πληροφορίες από BBC

