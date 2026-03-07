Βασιλικό «μπλόκο» στις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία: Ανεπιθύμητες στο φετινό Royal Ascot

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία δηλώνουν «πικραμένες και απογοητευμένες» μετά την είδηση ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες στο φετινό Royal Ascot. Η απόφαση αυτή φέρεται να ελήφθη λόγω των συνεχών αποκαλύψεων για τη σχέση των γονιών τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και της πρόσφατης σύλληψης του πατέρα τους, του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Μια παράδοση που «σπάει» υπό το βάρος των σκανδάλων

Το Royal Ascot αποτελεί το αποκορύφωμα της κοινωνικής σεζόν στη Βρετανία και παραδοσιακά οι δύο αδελφές έδιναν το «παρών» στη βασιλική εξέδρα δίπλα στον βασιλιά και τη βασίλισσα. Φέτος όμως, η οδηγία είναι σαφής: «Καμία κοινή φωτογραφία».

Πηγές αναφέρουν ότι οι πριγκίπισσες αισθάνονται πως «πληρώνουν τις αμαρτίες των γονιών τους», ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στα οποία τα ονόματα των δύο αδελφών αναφέρονται σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Έπσταϊν.

Το «τελεσίγραφο» του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα παρευρεθούν στο Ascot αν βρίσκονται εκεί μέλη της οικογένειας York. Η στάση τους χαρακτηρίζεται ως «ψυχρή», κάτι που έγινε εμφανές ήδη από τα περασμένα Χριστούγεννα στο Sandringham, όπου η απόσταση μεταξύ των ξαδέλφων ήταν εμφανής.

Σε δεινή θέση o Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Η πίεση προς τις πριγκίπισσες κορυφώθηκε μετά τη σύλληψη του πατέρα τους, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, τον περασμένο μήνα στο Sandringham, με την κατηγορία της κατάχρησης εξουσίας κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ειδικός απεσταλμένος εμπορίου της Βρετανίας. Παρόλο που αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, η ζημιά στη δημόσια εικόνα της οικογένειας θεωρείται μη αναστρέψιμη.

«Η Βεατρίκη είναι εκείνη που έχει επηρεαστεί περισσότερο», αναφέρει πηγή στην Daily Mail. «Νιώθει παγιδευμένη σε έναν ατέρμονο κύκλο αποκαλύψεων. Μόλις πιστεύουν ότι τα πράγματα ηρεμούν, κάτι νέο έρχεται στην επιφάνεια».

Σημειώνεται ότι καμία από τις δύο πριγκίπισσες δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα. Ωστόσο, η προσπάθειά τους να προστατεύσουν τις δικές τους οικογένειες και να αποστασιοποιηθούν από τα προβλήματα του πατέρα τους φαίνεται πως δεν στάθηκε αρκετή για να τους εξασφαλίσει μια θέση στην πιο εμβληματική βασιλική διοργάνωση του καλοκαιριού.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

