Έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη του «πρίγκιπα του σκότους» πρωτοσέλιδη σε όλο τον κόσμο

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου και η άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζει η βρετανική μοναρχία έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κάλυψης συνοδεύτηκε από τη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα, που φαινόταν τρομοκρατημένος, να κάθεται γερμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου μετά την αποφυλάκισή του.

Τόσο η New York Daily Post όσο και η Le Parisien τον περιέγραψαν ως «τον πρίγκιπα του σκότους».

Ο Άντριου συνελήφθη την Πέμπτη – την ημέρα των 66ων γενεθλίων του – και κρατήθηκε από την αστυνομία για ώρες. Αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν ενώ υπηρετούσε ως βρετανός εμπορικός απεσταλμένος από το 2001 έως το 2011.

Όταν αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ, ο βασιλιάς, αδελφός του, εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Τι έγραψαν οι εφημερίδες σε ολόκληρο τον κόσμο:

«Η αστυνομία συλλαμβάνει τον Άντριου!» έγραψε στην πρώτη σελίδα της η Bild, ενώ στη The Sun, υπάρχει μια φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα που κοιτάζει με αγωνία πίσω από τον ώμο του.

«Η βασιλική οικογένεια βρίσκεται σε κρίση», προειδοποιούσε η Bild. «Ο Άντριου είναι πλέον ένας απόβλητος... παρόλο που αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ, η πτώση του αγαπημένου γιου της βασίλισσας είναι μη αναστρέψιμη».

Ακόμα πιο χρωματιστή ήταν η επικεφαλίδα της Die Welt, της κεντροδεξιάς εφημερίδας μεγάλου μεγέθους: «Ο Randy Andy και το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας», αναφερόμενη στο παρατσούκλι του πρώην πρίγκιπα στις δεκαετίες του 1970 και 1980.

«Η γραμμή μεταξύ των επίσημων ρόλων του και του τρόπου ζωής του Άντριου, γεμάτου πάρτι και διακοπές, έγινε δύσκολο να τραβηχτεί. Η φήμη του ως ακόλαστου πλέιμποϊ («Randy Andy») τον ακολουθούσε πάντα», ανέφερε το άρθρο.

«Αυτό που παρέμεινε κρυφό από το κοινό ήταν ο βαθμός στον οποίο εκμεταλλεύτηκε κυνικά τη σχέση του με τον Έπσταϊν για να αποκομίσει οφέλη».

Η Süddeutsche Zeitung, η κεντροαριστερή γερμανική εφημερίδα, χαρακτήρισε τη σύλληψη ως «αδιανόητη» με τον τίτλο «Υπό κράτηση», ενώ η Tagesspiegel απλώς ανέφερε: «Ο Άντριου υπό κράτηση».

«Άντριου, πρίγκιπας του σκότους» ήταν ο τίτλος της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien. «Η αφαίρεση όλων των βασιλικών τίτλων του δεν εμπόδισε τη δικαστική έρευνα, η οποία μόλις ξεκίνησε», ανέφερε, περιγράφοντας «την ατέλειωτη ντροπή του Άντριου».



«Πολλοί Βρετανοί πιστεύουν ότι αυτό το σάπιο κλαδί της βασιλικής οικογένειας θα έπρεπε να είχε κοπεί εδώ και καιρό», έγραψε ο Laurence Voyer, αρχισυντάκτης της εφημερίδας, σε ένα κύριο άρθρο.

«Το ερώτημα τώρα είναι αν είναι πολύ αργά για να σωθεί μια χιλιετή μοναρχία που τους κοστίζει πολύ ακριβά και τους κάνει να ονειρεύονται όλο και λιγότερο».



Ο Stéphane Berne, Γάλλος παρατηρητής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε στην εφημερίδα: «Είναι η τραγωδία των δεύτερων παιδιών στις βασιλικές οικογένειες: δεν έχουν επίσημο ρόλο. Και τον γοήτευε το εύκολο χρήμα».

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Η Le Figaro, η αρχαιότερη εφημερίδα της Γαλλίας, έγραψε στον τίτλο της: «Η υπόθεση Epstein: η κατάβαση στην κόλαση για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου». Στο εσωτερικό της, χαρακτήρισε τη σύλληψή του «μια άνευ προηγουμένου κρίση που απειλεί την εικόνα και τον εκσυγχρονισμό της Κορώνας».

Η Le Monde χαρακτήρισε τη σύλληψη, που πραγματοποιήθηκε από 10 αστυνομικούς στο βασιλικό κτήμα του Sandringham, «ιστορικό γεγονός».

Η αριστερή εφημερίδα Libération έγραψε: «Η υπόθεση Epstein: Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, η βασιλική οικογένεια σε αναβρασμό». Ανέφερε ότι το ερώτημα τώρα δεν είναι μόνο τι γνώριζε ο κ. Mountbatton-Windsor, αλλά και ολόκληρη η βασιλική οικογένεια.

«Γιατί δεν παρενέβησαν;», ρώτησε. «Η αδιαφάνεια που συχνά επιτρέπει στη μαγεία των Windsor να λειτουργεί, φαίνεται τώρα να είναι ένας όλο και πιο αμφισβητήσιμος προστατευτικός μηχανισμός, υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων».

Η Irish Times έφερε ως τίτλο «Η βρετανική μοναρχία σε κρίση μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα». Το άρθρο της πρώτης σελίδας ξεκίνησε σημειώνοντας ότι ο πρώην πρίγκιπας «πιθανότατα θα ήταν συνηθισμένος να ταξιδεύει με αστυνομική συνοδεία, αλλά ποτέ σε κελί».



Ο Mark Paul, ανταποκριτής της εφημερίδας στο Λονδίνο, έγραψε ότι η σύλληψη «έχει βυθίσει τη βρετανική μοναρχία σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή».

«Ο τελευταίος Βρετανός βασιλιάς που αντιμετώπισε σύλληψη ήταν ο Κάρολος Α΄ το 1647», πρόσθεσε, «ο Mountbatten-Windsor, ο ατίθασος αδελφός του Βρετανού βασιλιά Καρόλου Γ΄, φαίνεται τώρα ότι θα μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους».



Η σύλληψη του κ. Mountbatten-Windsor έγινε πρωτοσέλιδο στις ιταλικές εφημερίδες Corriere Della Sera, La Stampa και La Repubblica.

Η Corriere Della Sera τον αποκάλεσε «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας και αγαπημένο γιο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β', κατηγορώντας τον ότι έθεσε σε κίνδυνο «την κατάρρευση της Κορώνας».

Ο Αντονέλο Γκερέρα, ανταποκριτής της La Repubblica στο Λονδίνο, δήλωσε ότι ο βασιλιάς τάχθηκε υπέρ του νόμου, λέγοντας ότι πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Η Il Messaggero συμφώνησε, αναφέροντας ότι ο Κάρολος «απορρίπτει» τον Άντριου.

«Η σκληρή γραμμή έχει υιοθετηθεί για να προσπαθήσει να σώσει τη μοναρχία», ανέφερε, λέγοντας ότι ο αδελφός του βασιλιά δέχεται συνεχώς κριτική από το κοινό.

«Σεξ και μυστικά, το τέλος του Άντριου», ήταν ο τίτλος της La Stampa.

Στην πρώτη σελίδα της, η ισπανική El Pais ανέφερε ότι η σύλληψη «ταρακούνησε» τη μοναρχία, προσθέτοντας ότι ο πρώην πρίγκιπας κρατήθηκε για περισσότερες από 10 ώρες. «Ένας φωτογράφος του Reuters απαθανάτισε το βασανισμένο πρόσωπο του αδελφού του βασιλιά, ξαπλωμένο στο πίσω κάθισμα ενός Range Rover, με την κόκκινη λάμψη των αλλοιωμένων ματιών του, που αποτυπώθηκε από το φλας της κάμερας», έγραψε η El Pais, περιγράφοντας τη σύλληψη ως «σεισμό που θα εξελιχθεί στην μεγαλύτερη κρίση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας».

Η εφημερίδα La Vanguardia της Καταλονίας σχολίασε ότι, μετά το σκάνδαλο Epstein που έπληξε τόσο τον Peter Mandelson όσο και τον κ. Mountbatten-Windsor, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραίτηση του Sir Keir Starmer.

Η βελγική εφημερίδα Le Soir ανέφερε ότι η σύλληψη «ταρακούνησε» τη βρετανική μοναρχία, ενώ η φλαμανδική εφημερίδα Het Nieuwsblad έβαλε ως τίτλο κάτω από τη φωτογραφία του κ. Mountbatten-Windsor μετά την αποφυλάκισή του στην πρώτη σελίδα: «Η βρετανική βασιλική οικογένεια σε κρίση».

Η ολλανδική εφημερίδα Algemeen Dagblad ανέφερε στην πρώτη της σελίδα ότι ο «πρίγκιπας του σκανδάλου» βρισκόταν σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Η εφημερίδα Het Parool ανέφερε ότι η σύλληψη «σοκάρισε τους Βρετανούς».

Ηνωμένες Πολιτείες

Η εφημερίδα New York Post αφιέρωσε ολόκληρη την πρώτη σελίδα της στη φωτογραφία του Άντριου με τον καταδικαστικό τίτλο «Πρίγκιπας του Σκότους», αναφέροντας ότι συνελήφθη «για το σκάνδαλο Epstein».

Η ανταγωνιστική εφημερίδα της πόλης, The New York Times, ανέφερε επίσης τη σύλληψη στην πρώτη σελίδα της και δημοσίευσε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε στείλει ο πρώην πρίγκιπας στον χρηματοδότη και σεξουαλικό εγκληματία, τα οποία δημοσιεύθηκαν ως μέρος των αρχείων Epstein.

Η Washington Post έγραψε: «Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ έχει περάσει όλη του τη ζωή στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτων. Από τότε που ήταν παιδί και πήγαινε στο σχολείο, τον συνόδευε η αστυνομία. Αλλά τίποτα στη ζωή του, γεμάτη προνόμια και εποπτεία, δεν θα μπορούσε να τον προετοιμάσει – ούτε την οικογένειά του, ούτε τη χώρα του – για το ταξίδι που έκανε την Πέμπτη το πρωί».

Η σύλληψη έγινε πρωτοσέλιδο και στον Καναδά, όπου κυριαρχούσε η είδηση της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου από την καναδική γυναικεία ομάδα χόκεϊ επί πάγου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η εφημερίδα Globe and Mail ανέφερε ότι παλαιότερα ήταν γνωστός ως «Αυτού Μεγαλειότης», αλλά τώρα θα είναι πιο γνωστός ως το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται σε σχεδόν 500 χρόνια και το μεγαλύτερο όνομα που έχει πέσει σε δυσμένεια λόγω του σκανδάλου Epstein.

Η εφημερίδα National Post το χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη κρίση που έχει πλήξει τη βασιλική οικογένεια από το θάνατο της Νταϊάνα».

Οι αυστραλιανές εφημερίδες χαρακτήρισαν τη σύλληψη του κ. Mountbatten-Windsor ως «βασιλική εκδίκηση», παρουσιάζοντάς την ως καθοριστική δοκιμασία για τη βρετανική μοναρχία – και μάλιστα με ιδιαίτερη απήχηση στην Αυστραλία, όπου συνεχίζει να ανακύπτει η συζήτηση για τη μετατροπή της χώρας σε δημοκρατία.

Σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα The Australian υποστηρίχθηκε ότι ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας της Ουαλίας αντιμετωπίζουν τώρα το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού στη Βρετανία – μια πρόκληση που αναμφισβήτητα επεκτείνεται και στην Αυστραλία.

«Κάποτε θα ήταν καταστροφικό για οποιονδήποτε να υποδείξει ότι το 1099 ετών βασίλειο βρίσκεται υπό απειλή. Αλλά αυτές είναι πράγματι επικίνδυνες εποχές», έγραψε η Jacquelin Magnay, η ευρωπαϊκή ανταποκρίτρια της εφημερίδας.

Πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από το νομικό αποτέλεσμα της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα, «το δικαστήριο της κοινής γνώμης έχει από καιρό εκδώσει την ετυμηγορία του. Ο χαϊδεμένος δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ είναι ένας σπάταλος».

Άλλα μέσα ενημέρωσης ήταν πιο ευθέα και χλεύασαν τον κ. Mountbatten-Windsor, με την εφημερίδα The West Australian να τον αποκαλεί περιφρονητικά «Epstein Andy», δίπλα στον τίτλο «Busted!».

Διαβάστε επίσης