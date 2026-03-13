Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας, το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό

Η Βίβιαν Μότσφελντ, υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας και μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος Siumut, ανακοίνωσε την παραίτησή της από την κυβέρνηση, έπειτα από την απόφαση του κόμματός της να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Μότσφελντ τόνισε ότι η αποχώρηση του Siumut από τον κυβερνητικό συνασπισμό την υποχρεώνει να εγκαταλείψει και η ίδια τα καθήκοντά της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν συμφωνεί με την απόφαση του κόμματός της, γεγονός που φανερώνει εσωτερικές διαφωνίες. Το Siumut είχε απειλήσει εδώ και μέρες να αποχωρήσει, επικαλούμενο την έλλειψη διαχείρισης των υπουργών που είναι υποψήφιοι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της Δανίας.