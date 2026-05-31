Επιστήμονες στο CERN μόλις έκαναν μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να «ξαναγράψει πλήρως τη φυσική»

Δημήτρης Δρίζος

  • Ερευνητές στο CERN εντόπισαν ανωμαλίες σε σπάνιες διασπάσεις σωματιδίων, γνωστές ως «διασπάσεις πιγκουίνου», που δεν συμφωνούν με τις θεωρητικές προβλέψεις.
  • Η ανακάλυψη υποδηλώνει την πιθανότητα ύπαρξης άγνωστων σωματιδίων ή δυνάμεων που επηρεάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα.
  • Τα ευρήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση το Καθιερωμένο Μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής, που δεν εξηγεί φαινόμενα όπως η βαρύτητα και η σκοτεινή ύλη.
  • Η νέα μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε αναθεώρηση της κατανόησης της φυσικής και σε σημαντική πρόοδο στην έρευνα του σύμπαντος.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, γνωστός και ως CERN, είναι το μέρος όπου πραγματοποιούνται πολλές από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις στον κόσμο και διεξάγεται έρευνα, και μια νέα μελέτη ίσως έχει τη δυνατότητα να «ξαναγράψει» συνολικά τη φυσική.

Οι επιστήμονες δεν βρίσκουν πάντα τις απαντήσεις που αναζητούν όταν θέτουν ολοένα και πιο σύνθετα ερωτήματα, αλλά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραπροϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι συχνά η ανακάλυψη κάτι απρόσμενου.

Έτσι έχουν προκύψει πολλές από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις της ιστορίας, καθώς συχνά δεν συνειδητοποιείς ότι ψάχνεις κάτι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, μέχρι να το βρεις μπροστά σου.

Μια νέα ανακάλυψη που έγινε στο πλαίσιο μελέτης στο CERN θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει την κατανόησή μας για τη φυσική συνολικά, καθώς προτείνει την ιδέα ότι υπάρχουν «άγνωστα» στοιχεία που δρουν στο παρασκήνιο.

Τι ανακάλυψαν οι ερευνητές του CERN σε αυτή τη νέα μελέτη;

Όπως αναφέρει το ScienceDaily, οι ερευνητές στο CERN μελετούσαν μια εξαιρετικά σπάνια μορφή μετατροπών σωματιδίων, γνωστή ως «διασπάσεις πιγκουίνου» (penguin decays), όταν εντόπισαν ανωμαλίες ανάμεσα στα αποτελέσματα και στις θεωρητικές προβλέψεις.

Αυτό τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανό να υπάρχουν «άγνωστα» σωματίδια ή δυνάμεις που επηρεάζουν τα αποτελέσματα χωρίς να το γνωρίζουν οι επιστήμονες, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες για τους οποίους δεν έχουμε καμία γνώση.

Οι διασπάσεις πιγκουίνου πήραν το όνομά τους από μια χιουμοριστική ερμηνεία της οπτικής μορφής της διαδικασίας, όπου σωματίδια διασπώνται σε άλλα σωματίδια μέσω ενός κλειστού κβαντικού βρόχου, καθώς το σχήμα θυμίζει το σώμα ενός όρθιου πιγκουίνου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικές για αυτή την ανακάλυψη, καθώς χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες για να εντοπίζουν προηγουμένως άγνωστα ή «κρυφά» σωματίδια που ενδέχεται να υπάρχουν στο σύμπαν, αφού υπάρχει πιθανότητα να «εισέλθουν» στον ενεργό βρόχο και να διαταράξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πώς θα μπορούσε αυτή η ανακάλυψη να ξαναγράψει τη φυσική;

Η πιθανότητα ύπαρξης άγνωστων δυνάμεων θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες κατανοούν και μελετούν τη φυσική, καθώς ουσιαστικά ενισχύει την υπόθεση ότι υπάρχουν φαινόμενα πέρα από τον έλεγχό μας ή τη γνώση μας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ακόμη σαφές ποια ακριβώς μορφή θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα σωματίδια ή οι δυνάμεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανατροπή του Καθιερωμένου Μοντέλου, της θεωρίας που κυριαρχεί στη σωματιδιακή φυσική εδώ και πάνω από μισό αιώνα.

Οι επιστήμονες εδώ και χρόνια υποπτεύονται ότι το Καθιερωμένο Μοντέλο, αν και έχει αντέξει δεκαετίες ελέγχου, δεν μπορεί να εξηγεί τα πάντα στη φυσική, ειδικά αφού δεν περιγράφει ούτε τη βαρύτητα ούτε τη σκοτεινή ύλη, η οποία συνεχίζει να αποτελεί μυστήριο.

Αυτή η νέα ερμηνεία θα μπορούσε να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση αυτών των άγνωστων ιδιοτήτων, οδηγώντας ενδεχομένως σε επαναστατική πρόοδο στην έρευνα του διαστήματος και στη συνολική κατανόηση του σύμπαντος.

