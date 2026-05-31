Αφηνιασμένα άλογα του στρατού στο κέντρο της Ρώμης: Τρόμαξαν από τα βεγγαλικά σε πρόβα παρέλασης

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν στη Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα που έτρεχαν ανεξέλεγκτα σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αφηνιασμένα άλογα του στρατού στο κέντρο της Ρώμης: Τρόμαξαν από τα βεγγαλικά σε πρόβα παρέλασης
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεκάδες άλογα του ιταλικού στρατού ξέφυγαν από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια νυχτερινής πρόβας παρέλασης, προκαλώντας αναστάτωση σε κεντρική λεωφόρο της Ρώμης. Πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν χωρίς άδεια στις πρόβες για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ιταλία τρόμαξαν τα ζώα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να καλπάζουν αφηνιασμένα στην πρωτεύουσα τραυματίζοντας αρκετούς αναβάτες, ανέφερε η αστυνομία.

Περίπου 35 άλογα διέφυγαν στην πολυσύχναστη Via Cristoforo Colombo, όπου ορισμένοι οδηγοί τα βιντεοσκόπησαν καθώς κάλπαζαν στον δρόμο. Το τελευταίο άλογο οδηγήθηκε στα χέρια των Αρχών την αυγή περίπου 14 χλμ από το σημείο του συμβάντος

Αρκετοί αναβάτες έπεσαν κάτω. Ένας 22χρονος στρατιώτης έσπασε τα πλευρά του ενώ υπέστη κακώσεις στον θώρακα, αλλά δεν βρισκόταν σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Περίπου 15 άλογα τραυματίστηκαν, αλλά κανένα δεν θανατώθηκε. Ο Μάριο Ντε Σκλάβις, διοικητής της αστυνομικής δύναμης της Ρώμης, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera της Κυριακής ότι το περιστατικό «δυσφημεί την εικόνα του Σώματος και των αξιωματικών του».

Τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν κοντά στα αρχαία Λουτρά του Καρακάλλα, όπου έφιππες μονάδες του στρατού, της παραστρατιωτικής δύναμης των Καραμπινιέρων και της αστυνομίας έκαναν πρόβες για την ετήσια παρέλαση της 2ας Ιουνίου. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας δημοτικός αστυνομικός από την μονάδα έκτακτης ανάγκης στην τροχαία άναψε μια σειρά από πυροτεχνήματα περίπου 200 μέτρα από τα άλογα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:55ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό θέαμα: Εγκαταλελειμμένο αεροσκάφος μετατράπηκε σε γιγαντιαία εικόνα του Χριστού

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο πελαργός επιστρέφει στη φύση: Σπάνια φωλιά στις Φέρες Έβρου

16:31ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το λιποθυμικό επεισόδιο

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στην Αλβανία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος – Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή κοντά σε νοσοκομείο, 13 τραυματίες

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν πέντε άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

15:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ταξίδι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Σε εξέλιξη η κατάσβεση

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα - Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: Το «αντίο» στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 74χρονος στην αυλή του σπιτιού του - Τον εντόπισε γείτονας

15:00WHAT THE FACT

Ένας παγωμένος εγκέφαλος που εξακολουθεί να θυμάται: Η επαναστατική αναθεώρηση της νευροεπιστήμης

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης - Κατασχέθηκαν χρήματα και όχημα

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε φριχτό τροχαίο με μοτοσικλέτα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα του ιού «bull neck» «το χειρότερο εδώ και δεκαετίες» - Τα συμπτώματα

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: Δεν μπορώ την κοροϊδία

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ελεούσα Θεσσαλονίκης - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

14:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

14:34ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί δεν πρέπει να κρατάμε το φτέρνισμα - Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους

14:22LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Έκανε γυμναστική με... κίνητρο τα «μακαρόνια με κιμά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στην Αλβανία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος – Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε φριχτό τροχαίο με μοτοσικλέτα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: Το «αντίο» στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα του ιού «bull neck» «το χειρότερο εδώ και δεκαετίες» - Τα συμπτώματα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα - Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας

15:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ταξίδι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

11:02ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο θαύμα: «Πρωτοφανή» αποτελέσματα από εμβόλιο κατά του καρκίνου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ