Αφηνιασμένα άλογα του στρατού στο κέντρο της Ρώμης: Τρόμαξαν από τα βεγγαλικά σε πρόβα παρέλασης

Δεκάδες άλογα του ιταλικού στρατού ξέφυγαν από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια νυχτερινής πρόβας παρέλασης, προκαλώντας αναστάτωση σε κεντρική λεωφόρο της Ρώμης. Πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν χωρίς άδεια στις πρόβες για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ιταλία τρόμαξαν τα ζώα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να καλπάζουν αφηνιασμένα στην πρωτεύουσα τραυματίζοντας αρκετούς αναβάτες, ανέφερε η αστυνομία.

Περίπου 35 άλογα διέφυγαν στην πολυσύχναστη Via Cristoforo Colombo, όπου ορισμένοι οδηγοί τα βιντεοσκόπησαν καθώς κάλπαζαν στον δρόμο. Το τελευταίο άλογο οδηγήθηκε στα χέρια των Αρχών την αυγή περίπου 14 χλμ από το σημείο του συμβάντος

Αρκετοί αναβάτες έπεσαν κάτω. Ένας 22χρονος στρατιώτης έσπασε τα πλευρά του ενώ υπέστη κακώσεις στον θώρακα, αλλά δεν βρισκόταν σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Περίπου 15 άλογα τραυματίστηκαν, αλλά κανένα δεν θανατώθηκε. Ο Μάριο Ντε Σκλάβις, διοικητής της αστυνομικής δύναμης της Ρώμης, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera της Κυριακής ότι το περιστατικό «δυσφημεί την εικόνα του Σώματος και των αξιωματικών του».

Τα πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν κοντά στα αρχαία Λουτρά του Καρακάλλα, όπου έφιππες μονάδες του στρατού, της παραστρατιωτικής δύναμης των Καραμπινιέρων και της αστυνομίας έκαναν πρόβες για την ετήσια παρέλαση της 2ας Ιουνίου. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας δημοτικός αστυνομικός από την μονάδα έκτακτης ανάγκης στην τροχαία άναψε μια σειρά από πυροτεχνήματα περίπου 200 μέτρα από τα άλογα.