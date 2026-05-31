Yuriy Kosyuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός κροίσος που εξαγόρασε τον όμιλο «Νιτσιάκος»

Τίτλοι τέλους για μια ολόκληρη εποχή στην ηπειρωτική επιχειρηματικότητα σηματοδοτεί η εξαγορά του ομίλου «Νιτσιάκος» από τον Ουκρανικό κολοσσό MHP του Yuriy Kosyuk.

Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από μια μικρή πόλη της κεντρικής Ουκρανίας για να χτίσει μια αυτοκρατορία πάνω στα ερείπια της Σοβιετικής Ένωσης, είναι πλέον ο νέος ισχυρός άνδρας της μεγαλύτερης πτηνοτροφικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ο Kosyuk, ένας επιχειρηματίας που λατρεύει τα αποφθέγματα του Αρχιμήδη, φαίνεται πως βρήκε στην Ήπειρο τον «τόπο» για να κινήσει τη δική του παγκόσμια αγορά.

Η διαδρομή προς την κορυφή

Ο Kosyuk δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Με σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων, ξεκίνησε από το εμπόριο φυσικού αερίου και επίπλων, για να καταλήξει το 1998 στην πτηνοτροφία.

Σήμερα, η εταιρεία του MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με στενές συνεργασίες με κολοσσούς όπως τα McDonald’s και τα KFC.

Η πολιτική και οι διεθνείς βλέψεις

Η πορεία του δεν ήταν μόνο επιχειρηματική, καθώς διετέλεσε σύμβουλος και αναπληρωτής στην προεδρία της Ουκρανίας επί Πέτρο Ποροσένκο.

Μετά τη ρωσική εισβολή, ο Kosyuk επιτάχυνε τη διεθνοποίηση του ομίλου του, εξαγοράζοντας εταιρείες στη Σλοβενία και την Ισπανία.

Η προσάρτηση της «Νιτσιάκος» στο χαρτοφυλάκιό του, αποτελεί το «κλείδωμα» της παρουσίας του στα Βαλκάνια και τη Νότια Ευρώπη.

Τι σημαίνει αυτό για την Ήπειρο;

Η εξαγορά της ιστορικής ηπειρωτικής επιχείρησης από έναν παίκτη που στοχεύει σε κεφαλαιοποίηση άνω των 10 δις δολαρίων, προκαλεί δέος αλλά και ερωτηματικά. Ο Kosyuk υπόσχεται «μεταμόρφωση» και βελτίωση της αποδοτικότητας, όπως έκανε και στη Σλοβενία όπου υπερτριπλασίασε τα κέρδη.

Η MHP αποτελεί έναν πολυεθνικό όμιλο με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα τελευταία χρόνια ακολουθεί στρατηγική επέκτασης στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εξαγορών ισχυρών εταιρειών τροφίμων και πτηνοτροφίας.

Ο επικεφαλής της MHP, Γιούρι Κοσιούκ, έκανε λόγο για μια εταιρεία με ισχυρή φήμη και βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διατήρηση της ταυτότητας της Νιτσιάκος και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των διεθνών δικτύων του ομίλου.