Yuriy Kosyuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός κροίσος που εξαγόρασε τον όμιλο «Νιτσιάκος»

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Ουκρανός επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk εξαγόρασε τον όμιλο «Νιτσιάκος», τη μεγαλύτερη πτηνοτροφική επιχείρηση στην Ελλάδα.
  • Η εταιρεία του Kosyuk, MHP, είναι κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη με διεθνείς συνεργασίες και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
  • Ο Kosyuk έχει πολιτική εμπειρία ως σύμβουλος στην προεδρία της Ουκρανίας και επιταχύνει τη διεθνοποίηση της MHP μέσω εξαγορών σε ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η εξαγορά της «Νιτσιάκος» επεκτείνει την παρουσία της MHP στα Βαλκάνια και τη Νότια Ευρώπη, με στόχο βελτίωση της αποδοτικότητας και διατήρηση της τοπικής ταυτότητας.
  • Η MHP έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σχεδιάζει κεφαλαιοποίηση άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω στρατηγικών εξαγορών.
Τίτλοι τέλους για μια ολόκληρη εποχή στην ηπειρωτική επιχειρηματικότητα σηματοδοτεί η εξαγορά του ομίλου «Νιτσιάκος» από τον Ουκρανικό κολοσσό MHP του Yuriy Kosyuk.

Ο άνθρωπος που ξεκίνησε από μια μικρή πόλη της κεντρικής Ουκρανίας για να χτίσει μια αυτοκρατορία πάνω στα ερείπια της Σοβιετικής Ένωσης, είναι πλέον ο νέος ισχυρός άνδρας της μεγαλύτερης πτηνοτροφικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ο Kosyuk, ένας επιχειρηματίας που λατρεύει τα αποφθέγματα του Αρχιμήδη, φαίνεται πως βρήκε στην Ήπειρο τον «τόπο» για να κινήσει τη δική του παγκόσμια αγορά.

Η διαδρομή προς την κορυφή

Ο Kosyuk δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Με σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων, ξεκίνησε από το εμπόριο φυσικού αερίου και επίπλων, για να καταλήξει το 1998 στην πτηνοτροφία.

Σήμερα, η εταιρεία του MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με στενές συνεργασίες με κολοσσούς όπως τα McDonald’s και τα KFC.

Η πολιτική και οι διεθνείς βλέψεις

Η πορεία του δεν ήταν μόνο επιχειρηματική, καθώς διετέλεσε σύμβουλος και αναπληρωτής στην προεδρία της Ουκρανίας επί Πέτρο Ποροσένκο.

Μετά τη ρωσική εισβολή, ο Kosyuk επιτάχυνε τη διεθνοποίηση του ομίλου του, εξαγοράζοντας εταιρείες στη Σλοβενία και την Ισπανία.

Η προσάρτηση της «Νιτσιάκος» στο χαρτοφυλάκιό του, αποτελεί το «κλείδωμα» της παρουσίας του στα Βαλκάνια και τη Νότια Ευρώπη.

Τι σημαίνει αυτό για την Ήπειρο;

Η εξαγορά της ιστορικής ηπειρωτικής επιχείρησης από έναν παίκτη που στοχεύει σε κεφαλαιοποίηση άνω των 10 δις δολαρίων, προκαλεί δέος αλλά και ερωτηματικά. Ο Kosyuk υπόσχεται «μεταμόρφωση» και βελτίωση της αποδοτικότητας, όπως έκανε και στη Σλοβενία όπου υπερτριπλασίασε τα κέρδη.

Η MHP αποτελεί έναν πολυεθνικό όμιλο με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα τελευταία χρόνια ακολουθεί στρατηγική επέκτασης στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εξαγορών ισχυρών εταιρειών τροφίμων και πτηνοτροφίας.

Ο επικεφαλής της MHP, Γιούρι Κοσιούκ, έκανε λόγο για μια εταιρεία με ισχυρή φήμη και βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διατήρηση της ταυτότητας της Νιτσιάκος και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των διεθνών δικτύων του ομίλου.

