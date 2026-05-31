Τα κουνούπια... εξελίχθηκαν: Θεωρούν τα εντομοαπωθητικά ως τροφή!

Snapshot Τα κουνούπια Aedes aegypti μπορούν να μάθουν να συνδέουν το εντομοαπωθητικό με την ύπαρξη τροφής μετά από επανειλημμένη έκθεση.

Η μελέτη έδειξε ότι το 60% των κουνούπιων που εκτέθηκαν στο εντομοαπωθητικό προσπάθησαν να το «ρουφήξουν» με την προβοσκίδα τους.

Σε πείραμα με εθελοντή, τα εκπαιδευμένα κουνούπια επιχείρησαν να τσιμπήσουν το χέρι που ήταν καλυμμένο με εντομοαπωθητικό.

Το DEET, αν και θεωρείται αποτελεσματικό για δεκαετίες, μπορεί με τη χρήση να χάσει την αποτελεσματικότητά του και ενδεχομένως να προσελκύει τα κουνούπια. Snapshot powered by AI

Τα κουνούπια είναι από τα πιο αντιπαθητικά έντομα και το εντομοαπωθητικό θεωρείται η καλύτερη προστασία για δέρμα χωρίς τσιμπήματα και φαγούρα.

Όμως μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι τα κουνούπια μπορούν να «μάθουν» να αντιλαμβάνονται αυτή την προστασία ως τροφή. Αν εκτίθενται επανειλημμένα σε αυτή, μπορεί να γίνει λιγότερο αποτελεσματική.

Οι επιστήμονες δοκίμασαν αυτό το φαινόμενο με ένα ενδιαφέρον πείραμα.

Άφησαν τα κουνούπια Aedes aegypti να τραφούν με ζεστό αίμα. Στη δεύτερη φάση του πειράματος, ψέκασαν το δοχείο με εντομοαπωθητικό. Τα κουνούπια έχασαν το ενδιαφέρον τους για το αίμα. Τελικά, «εκπαίδευσαν» τα κουνούπια ώστε να συνδέουν το εντομοαπωθητικό με την ύπαρξη τροφής.

Τα τάισαν με αίμα, αλλά στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα απελευθέρωσαν εντομοαπωθητικό στον χώρο. Το επανέλαβαν αυτό τρεις φορές. Μόλις τα κουνούπια μύριζαν το απωθητικό, το 60% από αυτά το συνέδεαν με τροφή και προσπαθούσαν να το «ρουφήξουν» με την προβοσκίδα τους.

Οι επιστήμονες το δοκίμασαν και στην πράξη. Ένας εθελοντής έβαλε και τα δύο του χέρια μέσα σε δοχείο γεμάτο κουνούπια. Το ένα ήταν καλυμμένο με εντομοαπωθητικό, ενώ το άλλο όχι. Τα εκπαιδευμένα κουνούπια προσπάθησαν στην πραγματικότητα να τσιμπήσουν το χέρι που ήταν προστατευμένο με το απωθητικό.

Το DEET θεωρείται το πιο αποτελεσματικό εντομοαπωθητικό για δεκαετίες. Ωστόσο, μετά από μια περίοδο χρήσης, μπορεί όχι μόνο να χάνει μέρος της αποτελεσματικότητάς του, αλλά ενδεχομένως ακόμη και να προσελκύει αυτά τα ενοχλητικά έντομα.