Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

Σημαντικές ειδήσεις είχε η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς συνεχίζεται η μάχη της κυβέρνησης με την ακρίβεια σε μία προσπάθεια ανακούφισης των νοικοκυριών.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτηση της Κυριακής, ξεκίνησε απευθυνόμενος προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών, τις οποίες χαρακτήρισε σημαντικό, αλλά όχι μοναδικό σταθμό, προτρέποντας τους μαθητές να μπουν με καθαρό μυαλό και χωρίς άγχος.

Συνεχίζοντας με τα θέματα της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση και για τον Ιούνιο της επιδότηση στο Diesel, με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο.

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ σε κάθε παιδί

Επίσης, υπενθύμισε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τα έκτακτα μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά. Αποτελούν όμως όπως είπε μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία.

