Το τουρκικό νομοσχέδιο-πρόκληση που βάζει στο στόχαστρο ελληνικά νησιά - Η απάντηση της Αθήνας

Snapshot Η Τουρκία σχεδιάζει την ψήφιση νομοσχεδίου που νομιμοποιεί τις αμφισβητούμενες αξιώσεις της σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο βάσει του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τουρκικά οπλισμένα μαχητικά έχουν παραβιάσει 11 φορές τον ελληνικό εναέριο χώρο από την αρχή του έτους, με 8 από αυτές τον τελευταίο μήνα.

Η Ελλάδα απαντά με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και απορρίπτει ως αβάσιμες τις τουρκικές αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης και τεμαχισμού του Αιγαίου.

Η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών και νησίδων, προτείνοντας να θεωρούνται «γκρίζες ζώνες» και τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία, αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Παρά τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου, οι τουρκικές προκλήσεις και το νέο νομοσχέδιο ενδέχεται να επιδεινώσουν τις διμε Snapshot powered by AI

Προπαραμονές κατάθεσης του νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες ζώνες, που αναμένεται να εμπεριέχει όλες τις αλυτρωτικές βλέψεις της σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο βάσει του ανυπόστατου δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», η Τουρκία, ημέρα με την ημέρα, προσθέτει όλο και κάτι στο καλάθι των προκλήσεων.

Η αρχή έγινε το πρωί της Δευτέρας, με ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16 να προβαίνει δύο φορές σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Ελλάδας. Ακολούθησαν αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά, που απογειώθηκαν από τις σμηναρχίες ετοιμότητας (readiness), με αποτέλεσμα η μία από αυτές να οδηγήσει σε εμπλοκή. Δηλαδή, τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν στα σκοπευτικά τους το μαχητικό του ενός εκ των δύο πιλότων σε θέση «kill».

Συνολικά, από την αρχή του έτους, 11 οπλισμένα τουρκικά μαχητικά έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο Αιγαίο. Μάλιστα, τα οκτώ από αυτά έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο μήνα, γεγονός που, αν μη τι άλλο, θέτει την ελληνική πλευρά σε ετοιμότητα για έναν καυτό Ιούνιο στο Αιγαίο.

Τα παραπάνω συμβάντα ήρθαν ως συνέχεια των προκλήσεων με τις παρενοχλήσεις διά ασυρμάτου του πλοίου «Ocean Link», που ποντίζει καλώδιο οπτικών ινών στα Δωδεκάνησα. Το πλοίο πραγματοποιεί από τις 18 Μαΐου μέχρι νεωτέρας τις τελευταίες εργασίες του στο τμήμα Αμοργός - Αστυπάλαια, με το Πολεμικό Ναυτικό να βρίσκεται σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής.

Στον Έβρο

Οι προκλήσεις συνεχίζονται σε υψηλούς τόνους και σε επίπεδο ρητορικής, με τον υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, να επισκέπτεται το στρατιωτικό φυλάκιο έξω από την Αδριανούπολη, κοντά στα σύνορα του Έβρου, παρουσιάζοντας τον τεμαχισμό του Αιγαίου, την κατοχή των κυπριακών εδαφών και την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών ως προϋπόθεση για να μην προχωρήσει σε άλλες ενέργειες η γειτονική χώρα.

«Ιδιαίτερα, οι δραστηριότητες που αφορούν τον εξοπλισμό νησιών, τα οποία θα έπρεπε να έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε ο Γ. Γκιουλέρ.

Το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε σε αυστηρούς τόνους. «Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια», επεσήμαναν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά το δοκούν

Η Τουρκία έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο να ερμηνεύει το Δίκαιο της Θάλασσας και το Διεθνές Δίκαιο κατά το δοκούν, σύμφωνα με την «αποκρυπτογράφηση» των δηλώσεων του Γ. Γκιουλέρ. Και με πρόσχημα ότι οι δράσεις της έχουν τη νομιμοποίηση διεθνών συνθηκών, ακόμη και αν η ίδια δεν τις υπογράφει, προχωρά σε αυθαίρετη ερμηνεία τους, δημιουργώντας το τέλειο περίβλημα για να προχωρήσει σε προκλήσεις με σκοπό τη δημιουργία τετελεσμένων.

Πριν από δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε στο Τσεσμέ (Κρήνη στα ελληνικά) η συνάντηση των κλιμακίων των Λιμενικών Σωμάτων Ελλάδας - Τουρκίας σε ανώτερο επίπεδο. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την καλή διάθεση να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, κυρίως για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της παράνομης μετανάστευσης.

Ωστόσο, με την ψήφιση του νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας», που αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν εν μια νυκτί.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να κωδικοποιήσει και να νομιμοποιήσει τις τουρκικές αξιώσεις για την υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), υιοθετώντας την πάγια τουρκική θέση ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν δικαίωμα σε πλήρεις θαλάσσιες ζώνες. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει αναφορές στις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», δηλαδή σε ελληνικά νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων την κυριαρχία αμφισβητεί ανοιχτά η Άγκυρα. Από τη στιγμή που αυτές οι περιοχές οριστούν νομοθετικά ως «τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία», η πιθανότητα τριβών αυξάνεται κατακόρυφα, αφού η Άγκυρα θα θεωρεί παράνομη οποιαδήποτε ελληνική δραστηριότητα εντός αυτών των ζωνών.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η τουρκική ακτοφυλακή θα γίνει πολύ πιο επιθετική, καθώς θα κληθεί να εφαρμόσει άμεσα τον νέο νόμο. Οι Τούρκοι λιμενικοί θα μπορούν να καθορίζουν «ζώνες προληπτικού ελέγχου» σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοσχεδίου, οποιαδήποτε οικονομική, επιστημονική, ερευνητική ή περιβαλλοντική δραστηριότητα διεξάγεται εντός των ορίων της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα απαιτεί υποχρεωτικά την άδεια των τουρκικών Αρχών.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα σκάφη του τουρκικού Λιμενικού θα επιχειρούν να παρεμποδίσουν ελληνικά ή ξένα ερευνητικά πλοία και αλιευτικά σκάφη, ζητώντας τους να απομακρυνθούν αν δεν έχουν εφοδιαστεί με τουρκική άδεια. Παράλληλα, θα αυξηθούν οι προσπάθειες αμφισβήτησης των ελληνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα έρευνας και διάσωσης (SAR) στο μισό Αιγαίο, με το λιμενικό της Τουρκίας να σπεύδει σε περιστατικά για να δηλώσει επιχειρησιακή παρουσία.

«Παζάρι»

Το ερώτημα είναι αν η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να τραβήξει το σχοινί της έντασης πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα τη φιλοξενήσει στις 7-8 Ιουλίου στο προεδρικό συγκρότημα Μπεστέπε ή αν έως τότε θα χρησιμοποιεί τις προκλήσεις ως μοχλό πίεσης για να πάρει όσα περισσότερα μπορεί από τις επιδιώξεις της στους κόλπους της Συμμαχίας. Δεν αποκλείεται, δηλαδή, όλες αυτές οι κινήσεις που προδιαθέτουν ένα θερμό καλοκαίρι από την Τουρκία να μην είναι τίποτε άλλο από επίδειξη προθέσεων ώστε να εκβιάσει το ΝΑΤΟ να της παραχωρήσει πρωτοβουλίες και οπλικά συστήματα, με αντάλλαγμα τα «ήρεμα νερά» με την Ελλάδα.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Realnews

