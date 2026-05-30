ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας ισχυρός διπλός κρότος ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Νέας Αγγλίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές.

Αρχικά, αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν εκρήξεις, δονήσεις σε κτίρια και έντονους θορύβους, χωρίς να είναι σαφές τι είχε συμβεί.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η American Meteor Society επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από μετεωρίτη που εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης κοντά στα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ με τη Μασαχουσέτη, βόρεια της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Λάνσφορντ, υπεύθυνο του προγράμματος παρακολούθησης μετεωριτών, ο μετεωρίτης είχε διάμετρο περίπου ενός μέτρου και ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από τα συνηθισμένα «fireballs» που παρατηρούνται στον ουρανό. Μάρτυρες από περιοχές που εκτείνονται από το Ντέλαγουερ έως το Μόντρεαλ ανέφεραν ότι είδαν μια λαμπρή φωτεινή σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν το έδαφος να δονείται από το ωστικό κύμα.

Wait for it! Another angle of the meteor passing through the atmosphere just east of Boston on Saturday afternoon. #mawx #boston #meteor @BostonGlobe pic.twitter.com/URVO2IgRbK — Ken Mahan (@WeathermanMahan) May 30, 2026

A meteor entering Earth’s atmosphere off the Massachusetts coast triggered the loud boom heard across Eastern Massachusetts and Rhode Island.#Meteor #Massachusetts https://t.co/AYhaxaefAf pic.twitter.com/HQZFeHNprK — Public News X (@PublicNewsX) May 30, 2026

“☄️ Massive sonic boom shakes Boston to Providence & Cape Cod today! A bright bolide meteor lit up the sky and broke apart, creating the boom. USGS confirms no earthquake — just space saying hello. No damage, no injuries. What a wild day! #Meteor #SonicBoom #NewEngland” pic.twitter.com/vq8oQ00DKy — Felix Lima Fernandes (@TheFelix123) May 30, 2026

Μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι δορυφορικά συστήματα κατέγραψαν έντονη φωτεινή αναλαμπή πάνω από την περιοχή της Βοστώνης περίπου στις 14:11 τοπική ώρα. Το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς δεν υπήρχαν καταιγίδες ή σεισμική δραστηριότητα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον ισχυρό θόρυβο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για βολίδα (bolide), δηλαδή έναν ιδιαίτερα φωτεινό μετεωρίτη που εξερράγη κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν δύο διαδοχικούς κρότους, χωρίς να φαίνεται κάποια έκρηξη στο έδαφος ή ίχνη καπνού. Πολλοί κάτοικοι ανέφεραν ότι τα παράθυρα και οι τοίχοι των σπιτιών τους δονήθηκαν, γεγονός που αρχικά δημιούργησε φόβους για βιομηχανικό ατύχημα ή άλλη έκτακτη κατάσταση.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τέτοιου είδους εκρήξεις προκαλούνται όταν ένας μετεωρίτης εισέρχεται στην ατμόσφαιρα με τεράστια ταχύτητα και συμπιέζει τον αέρα γύρω του, δημιουργώντας ισχυρό ωστικό κύμα, γνωστό ως sonic boom. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κύμα αυτό μπορεί να γίνει αισθητό σε μεγάλες αποστάσεις και να προκαλέσει δονήσεις παρόμοιες με μικρό σεισμό.

Παρά το μέγεθός του, οι ειδικοί θεωρούν απίθανο ο μετεωρίτης να έφτασε μέχρι την επιφάνεια της Γης. Όπως ανέφερε ο Λάνσφορντ, τα περισσότερα τέτοια σώματα καίγονται πλήρως κατά τη διέλευσή τους από την ατμόσφαιρα. Ακόμη και αν τμήμα του επέζησε, το πιθανότερο σενάριο είναι να κατέληξε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η American Meteor Society έχει καταγράψει αυξημένο αριθμό μεγάλων φωτεινών μετεώρων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2026, αρκετοί από τους οποίους συνοδεύτηκαν από ηχητικά κύματα και εκτεταμένες αναφορές πολιτών.