ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία

Ο μετεωρίτης είχε διάμετρο περίπου ενός μέτρου και ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από τα συνηθισμένα «fireballs» που παρατηρούνται στον ουρανό.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας ισχυρός διπλός κρότος ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Νέας Αγγλίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποιώντας τις τοπικές αρχές.

Αρχικά, αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν εκρήξεις, δονήσεις σε κτίρια και έντονους θορύβους, χωρίς να είναι σαφές τι είχε συμβεί.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η American Meteor Society επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από μετεωρίτη που εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης κοντά στα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ με τη Μασαχουσέτη, βόρεια της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Λάνσφορντ, υπεύθυνο του προγράμματος παρακολούθησης μετεωριτών, ο μετεωρίτης είχε διάμετρο περίπου ενός μέτρου και ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από τα συνηθισμένα «fireballs» που παρατηρούνται στον ουρανό. Μάρτυρες από περιοχές που εκτείνονται από το Ντέλαγουερ έως το Μόντρεαλ ανέφεραν ότι είδαν μια λαμπρή φωτεινή σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν το έδαφος να δονείται από το ωστικό κύμα.

Μετεωρολόγοι στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι δορυφορικά συστήματα κατέγραψαν έντονη φωτεινή αναλαμπή πάνω από την περιοχή της Βοστώνης περίπου στις 14:11 τοπική ώρα. Το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς δεν υπήρχαν καταιγίδες ή σεισμική δραστηριότητα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον ισχυρό θόρυβο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για βολίδα (bolide), δηλαδή έναν ιδιαίτερα φωτεινό μετεωρίτη που εξερράγη κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα X και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν δύο διαδοχικούς κρότους, χωρίς να φαίνεται κάποια έκρηξη στο έδαφος ή ίχνη καπνού. Πολλοί κάτοικοι ανέφεραν ότι τα παράθυρα και οι τοίχοι των σπιτιών τους δονήθηκαν, γεγονός που αρχικά δημιούργησε φόβους για βιομηχανικό ατύχημα ή άλλη έκτακτη κατάσταση.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τέτοιου είδους εκρήξεις προκαλούνται όταν ένας μετεωρίτης εισέρχεται στην ατμόσφαιρα με τεράστια ταχύτητα και συμπιέζει τον αέρα γύρω του, δημιουργώντας ισχυρό ωστικό κύμα, γνωστό ως sonic boom. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κύμα αυτό μπορεί να γίνει αισθητό σε μεγάλες αποστάσεις και να προκαλέσει δονήσεις παρόμοιες με μικρό σεισμό.

Παρά το μέγεθός του, οι ειδικοί θεωρούν απίθανο ο μετεωρίτης να έφτασε μέχρι την επιφάνεια της Γης. Όπως ανέφερε ο Λάνσφορντ, τα περισσότερα τέτοια σώματα καίγονται πλήρως κατά τη διέλευσή τους από την ατμόσφαιρα. Ακόμη και αν τμήμα του επέζησε, το πιθανότερο σενάριο είναι να κατέληξε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η American Meteor Society έχει καταγράψει αυξημένο αριθμό μεγάλων φωτεινών μετεώρων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2026, αρκετοί από τους οποίους συνοδεύτηκαν από ηχητικά κύματα και εκτεταμένες αναφορές πολιτών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:02ΚΟΣΜΟΣ

UNESCO: Ο ενεργειακός αποκλεισμός της Κούβας βάζει σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό σύστημα

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράνικά μέσα: 12 δισ. δολάρια θα αποδεσμευθούν αν υπογραφεί η συμφωνία με τις ΗΠΑ

01:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπαράζ πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Άνεργοι, μητέρες και συνταξιούχοι πληρώνονται ως 5 Ιουνίου

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σε εκλογές θα οηγήσει την χώρα αν εκλεγεί ο υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών Μπέρναμ

00:55ΚΟΣΜΟΣ

ΔΑΟΕ: Καταδίκασε την επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο πρώην πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι απέκτησε ουγγρική υπηκοότητα

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική «Μοναστηριακή Κουζίνα» μάγεψε Τορίνο και Μιλάνο - Γαστρονομικές εκδηλώσεις από ΕΟΤ

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στη Ζώμινθο η αυλαία των εορτασμών για την ένταξη των 6 Μινωικών Ανακτόρων της Κρήτης στην UNESCO

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανδαιμόνιο στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν: Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών – Βίντεο

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Έκλεψαν 2.300 ευρώ από φορτηγό – Συνελήφθησαν δύο άτομα

23:24ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ για Έμπολα: Που βρίσκονται οι έρευνες για θεραπεία - Πότε θα υπάρξουν αποτελεσματικά εμβόλια

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χιλιάδες υποστηρικτές του Οζγκούρ Οζέλ συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ιστορικό back-to-back για Παρί - Μόλις η 9η ομάδα που το πετυχαίνει

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το βραβείο στον MVP Βιτίνια! (Video)

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

23:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο Παρίσι για την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ από την Παρί Σεν Ζερμέν – Εικόνες & βίντεο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο αμερικανικός στρατός «αναχαίτισε» φορτηγό πλοίο που προσέγγιζε σε ιρανικό λιμάνι

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Οδηγός δημόσιος κίνδυνος - Προσπέρασε 8 οχήματα σε διπλή διαχωριστική

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευάς Άντζας – Συγκλονίζει η κόρη του: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

23:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετεωρίτης προκάλεσε ισχυρό διπλό κρότο και αναστάτωση σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανδαιμόνιο στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν: Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών – Βίντεο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευάς Άντζας – Συγκλονίζει η κόρη του: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Λύνεται το τραγικό μυστήριο με τα 6 παιδιά της πρωταθλήτριας σκακιού - Όλα νεκρά

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Ο πρώην πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι απέκτησε ουγγρική υπηκοότητα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Βίντεο ντοκουμέντο

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το βραβείο στον MVP Βιτίνια! (Video)

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μητέρα εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της με στερητικό σύνδρομο στο νοσοκομείο

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική «Μοναστηριακή Κουζίνα» μάγεψε Τορίνο και Μιλάνο - Γαστρονομικές εκδηλώσεις από ΕΟΤ

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Η κρητική παραλία που αναδείχθηκε η ομορφότερη του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ