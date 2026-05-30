Πανδαιμόνιο στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν: Επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών

Γιάννης Νικηφοράκης

  • Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Τσάμπιονς Λιγκ, νικώντας την Άρσεναλ στα πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης.
  • Οι πανηγυρισμοί στους δρόμους του Παρισιού μετετράπησαν σε σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών, με χρήση δακρυγόνων και πυρπολήσεις.
  • Η αστυνομία επενέβη στην περιοχή Πορτ ντε Σεν–Κλου για την αποκατάσταση της τάξης, ενώ, επικράτησαν σκηνές πανικού μεταξύ φιλάθλων και οικογενειών.
  • Παρά τα επεισόδια, χιλιάδες φίλαθλοι συνέχισαν να πανηγυρίζουν ειρηνικά σε κεντρικά σημεία του Παρισιού, όπως τα Ηλύσια Πεδία.
Το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τρόπαιο της Παρί Σεν Ζερμέν προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στους δρόμους του Παρισιού, που σε αρκετές περιπτώσεις μετετράπησαν σε σοβαρά επεισόδια, αναγκάζοντας τις Αρχές να επέμβουν για την αποκατάσταση της τάξης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ το βράδυ της 30ής Μαΐου, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι (1–1 στην κανονική διάρκεια) στον τελικό της Βουδαπέστης και «έγραψε» ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα που διατηρεί τα «σκήπτρα» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Στην Πλατεία Δημοκρατίας, εκατοντάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν ανάβοντας καπνογόνα, εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, ενώ, δεν έλειψαν οι επικίνδυνοι ελιγμοί με μηχανάκια ανάμεσα στο πλήθος.

Ωστόσο, η γιορτινή ατμόσφαιρα δεν άργησε να μετατραπεί σε ένταση. Στην περιοχή της Πορτ ντε Σεν–Κλου, κοντά στο «Παρκ ντε Πρενς», σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ομάδας οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τα πλήθη, ενώ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, επικράτησαν σκηνές πανικού ανάμεσα σε οικογένειες και φιλάθλους που αποχωρούσαν από το γήπεδο.

Παράλληλα, στην περιοχή κατεγράφησαν πυρπολήσεις ποδηλάτων, ενώ κι ένα αυτοκίνητο «τυλίχθηκε» στις φλόγες, εικόνες που αποτυπώνουν το κλίμα αναταραχής που επικράτησε σε ορισμένα σημεία της πόλης.

Η κατάσταση οδήγησε τις συγκοινωνιακές αρχές της Île–de–France στη λήψη έκτακτων μέτρων. Όλα τα δρομολόγια λεωφορείων διεκόπησαν προσωρινά σε ολόκληρη την περιφέρεια του Παρισιού, ενώ, επηρεάστηκαν και αρκετές γραμμές τραμ, με στόχο την προστασία επιβατών και εργαζομένων.

Παρά τα επεισόδια, χιλιάδες φίλαθλοι συνέχισαν να πανηγυρίζουν ειρηνικά τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. Στα Ηλύσια Πεδία, στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε πολλές γειτονιές του Παρισιού, κορναρίσματα, συνθήματα και πυροτεχνήματα συνέθεσαν το σκηνικό μίας ιστορικής βραδιάς για τον γαλλικό σύλλογο.

