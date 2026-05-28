Ράπισμα Κομισιόν στην Τουρκία: Μη αποδεκτός ο αποκλεισμός Κύπρου από διαδικασία προετοιμασίας COP31

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκαθαρίζοντας ότι ενέργειες που θέτουν στο περιθώριο κράτη μέλη του ΟΗΕ δεν γίνονται ανεκτές.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για το κλίμα, Άννα Κάισα Ίτκονεν, τοποθετήθηκε ανοιχτά για το σοβαρό διπλωματικό ζήτημα που προέκυψε, ύστερα από ερώτηση του ΚΥΠΕ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των συντακτών στις Βρυξέλλες.

Το περιστατικό αφορά τη διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης για την COP31 από την Τουρκία στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην οποία δεν επετράπη η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άμεση η Ευρωπαϊκή αντίδραση

Η ευρωπαϊκή αντίδραση υπήρξε άμεση. Η κ. Ίτκονεν υπογράμμισε με έμφαση πως η Κύπρος αποτελεί ισότιμο μέλος των Ηνωμένων Εθνών, ενώ την ίδια ώρα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και της Συμφωνίας του Παρισιού.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, οι Βρυξέλλες ήρθαν σε επαφή με τις τουρκικές αρχές, ξεκαθαρίζοντας το απαράδεκτο της κατάστασης, ειδικά από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία προεδρεύει αυτή την περίοδο του Συμβουλίου της ΕΕ.

Υποχώρησε η Τουρκία

Μετά τα έντονα διαβήματα, η Τουρκία αναγκάστηκε να υποχωρήσει και παρείχε ρητές διαβεβαιώσεις ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να αποκλειστεί από τις επόμενες προπαρασκευαστικές συναντήσεις.

Όπως ανακοινώθηκε, η Κομισιόν βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών όσο και με την Αυστραλία, η οποία έχει την ευθύνη της προεδρίας των διαπραγματεύσεων για τη διεθνή διάσκεψη. Η παγκόσμια σύνοδος COP31 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αττάλειας από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμήνυσε ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, απαιτώντας πλήρη διαφάνεια και συμπερίληψη όλων των εταίρων χωρίς εξαιρέσεις.

