Ντάνιελ Ίνγκαμ: Ο αστέρας του μηχανοκίνητου αθλητισμού σκοτώθηκε σε κατατακτήριες δοκιμές

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Ντάνιελ Ίνγκαμ στη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών για τους αγώνες Isle of Man TT.

Ο αστέρας του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τη ζωή του, σε ηλικία 33 ετών, μετά από σύγκρουση στο Doran's Bend κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου της τρίτης προκριματικής περιόδου το βράδυ της Τετάρτης.

Οι διοργανωτές του αγώνα ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους: «Οι αγώνες TT του Isle of Man εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στη σύζυγό του, Helayna, στον γιο του Joey και την κόρη του Phoebe, καθώς και στην οικογένεια και τους φίλους του».

Isle of Man TT newcomer Daniel Ingham has died aged 33 following an incident during the third qualifying session on Wednesday May 27.



Our thoughts are with Daniel's family, friends and team at this difficult time.



Ο θάνατος του Ίνγκαμ σηματοδοτεί τον πρώτο θάνατο TT στο νησί από το 2024, αλλά ακολουθεί ένα ατύχημα το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των Pre-TT Classic Road Races.

Αρκετοί θαυμαστές απέτισαν φόρο τιμής στον γεννημένο στο Λέστερσαϊρ σταρ μετά τον θάνατό του.