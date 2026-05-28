Συγκινεί η κόρη του Μπρους Γουίλις: «Χαίρομαι που το παιδί μου πρόλαβε να τον γνωρίσει»

Η Rumer Willis με τον πατέρα της, Bruce Willis και τη σύζυγό του, Emma Heming / AP

Η Ράμερ Γουίλις μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της κόρης της με τον πατέρα της, Μπρους Γουίλις.

Σε πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «The Inside Edit», η ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που η δίχρονη κόρη της, Lou, έχει καταφέρει να περάσει χρόνο με τον διάσημο ηθοποιό.

«Μου αρέσει να πηγαίνω να τον βλέπω. Νιώθω τόσο ευγνώμων που έχω ένα παιδί που πρόλαβε να τον γνωρίσει, γιατί δεν ξέρω αν οι αδελφές μου θα έχουν αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κόρη του Μπρους Γουίλις.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ακόμα και με τον μπαμπά μου, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, κάθε φορά που πηγαίνουμε να τον επισκεφθούμε, το πρόσωπό του φωτίζεται και ενθουσιάζεται τόσο πολύ. Είναι απίστευτα γλυκός μαζί της. Η οικογένειά μου είναι καταπληκτική με τη Lou. Νιώθω πολύ τυχερή και το ίδιο κι εκείνη».

