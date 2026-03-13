Μπρους Γουίλις: Η συγκινητική χειρονομία της συζύγου του, εν μέσω της μάχης του με την άνοια

Η Έμα Χέμινγκ προχώρησε σε νέα φιλανθρωπική πρωτοβουλία αφιερωμένη στην έρευνα για την άνοια, εν μέσω της μάχης του συζύγου της, Μπρους Γουίλις με αυτή την ασθένεια.

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε το «Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support» ενώ παραλάμβανε το «Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope» στο Hope Rising Benefit της «Association for Frontotemporal Degeneration» στη Νέα Υόρκη.

«Αυτό το ταξίδι μού άνοιξε τα μάτια στις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν τόσες οικογένειες όταν ένας αγαπημένος τους ζει με μετωποκροταφική άνοια», είπε η 47χρονη Χέμινγκ την Πέμπτη. «Πιστεύω βαθιά στη σημασία της στήριξης της έρευνας, αλλά και στο να είμαστε δίπλα στους φροντιστές που κουβαλούν τόσα πολλά κάθε μέρα».

Η Έμα Χέμινγκ και ο Μπρους Γουίλις / AP

Η Χέμινγκ είπε ότι μέσω του ταμείου θέλει «"να βοηθήσει στο να κατανοηθεί περισσότερο η μετωποκροταφική άνοια" και "να διασφαλίσει ότι οι οικογένειες που τη βιώνουν θα νιώθουν λιγότερο μόνες και θα έχουν περισσότερη υποστήριξη"».

«Ο Μπρους πάντα ενεργούσε με γενναιοδωρία και καρδιά», πρόσθεσε, «και ξέρω ότι θα ήταν περήφανος βλέποντας αυτή την προσπάθεια να βοηθά οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια».

Ο Μπρους Γουίλις και η Έμα Χέμινγκ / AP

Η Χέμινγκ ανακοίνωσε τη νέα φιλανθρωπική δράση και στο Instagram με παρόμοια δήλωση, μοιράζοντας μια φωτογραφία όπου οι δυο τους είναι αγκαλιασμένοι.

Η επίσημη σελίδα στο Instagram του «Emma & Bruce Willis Fund» αναφέρει ότι η φιλανθρωπική πρωτοβουλία «εργάζεται για να αντιμετωπίσει τη μετωποκροταφική άνοια, αυξάνοντας την ενημέρωση, χρηματοδοτώντας ελπιδοφόρα έρευνα και υποστηρίζοντας τους φροντιστές».

Ο Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια (FTD) το 2023. Η FTD είναι μια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από προβλήματα στη γλώσσα, αλλαγές στη συμπεριφορά και δυσκολίες στη κίνηση και δεν υπάρχει θεραπεία.

Διαβάστε επίσης