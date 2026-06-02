Ενδοοικογενειακή βία: Πέντε θύματα φέτος - Πάνω από 6.500 κλήσεις στην ΕΛ.ΑΣ - 3.850 οι συλλήψεις

Snapshot Το 2026 έχουν καταγραφεί πέντε γυναικοκτονίες στην Ελλάδα, με την τελευταία να αφορά μια 39χρονη στην Καλαμάτα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2026, η Αστυνομία δέχθηκε πάνω από 6.500 κλήσεις για ενδοοικογενειακή βία και πραγματοποίησε 3.850 συλλήψεις.

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνουν περιπτώσεις με σοβαρές κακοποιήσεις, όπως η υπόθεση μιας γυναίκας στον Κολωνό με επαναλαμβανόμενη κακοποίηση και η δολοφονία μητέρας και κόρης στου Ζωγράφου.

Οι αρχές έχουν εφαρμόσει μέτρα όπως 65 γραφεία υποστήριξης και το panic button, που βοηθούν στην έγκαιρη επέμβαση και προστασία των θυμάτων.

Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας θεωρείται κοινωνικό ζήτημα, με το κράτος να αναλαμβάνει δράση που έχει ήδη αποδώσει κάποια αποτελέσματα.

Η 39χρονη στην Καλαμάτα που δολοφονήθηκε ειδεχθώς από τον σύζυγό της, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στο διπλανό δωμάτιο από το παιδικό, στο οποίο κοιμόνταν τα δύο τους παιδιά, έγινε το πέμπτο θύμα ενδοοικογενειακής βίας μέσα στη χρονιά.

Όπως είπε σχετικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η 39χρονη Β.Α. είναι η πέμπτη γυναίκα που πέφτει νεκρή από πρόσωπο του οικογενειακού περιβάλλοντός της.

Αυτό που είναι σοκαριστικό ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η Αστυνομία μόνο στο α' τετράμηνο του 2026 δέχθηκε περισσότερες από 6.500 κλήσεις για να παρέμβει σε επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας. Οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 3.850, ενώ μερικές εκατοντάδες εκ των δραστών βρίσκονται ήδη πίσω από τα κάγκελα κι αναμένουν να δικαστούν.

«Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν τα συζητούσαμε καν, ήταν μια... καθημερινότητα γενικώς και μέσα στη σιωπή σβήνανε ζωές. Το θέμα, είναι ότι έχει αναδειχθεί στην κοινωνία μας κι αυτό είναι μια νίκη. Μία ακόμα νέα γυναίκα, πέθανε από έναν άνθρωπο που είχε κάποιες αντιλήψεις για τη ζωή, για την σύντροφό του, τα παιδιά του κτλ.

Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες, κάτι έγινε...» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες για ενδοοικογενειακή βία. Από 6.500 καταγγελίες, κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή ήδη. Δεν είναι στενά αστυνομικό το θέμα, είναι βαθύτερα κοινωνικό. Η αντιμετώπισή της από το κράτος, έχει φέρει αποτελέσματα. Με 65 γραφεία σε όλη τη χώρα, με το panic button, η έγκαιρη επέμβαση των Αρχών έχει σώσει ζωές...

Τα θύματα ενδοοοικογενειακής βίας από την αρχή του 2026

Η Νεκταρία στον Κολωνό

Τον Φεβρουάριο, στον Κολωνό, μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι όπου ζούσε με τον σύντροφό της. Αρχικά, ο θάνατός της επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ατύχημα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε μια διαφορετική εικόνα: Σημάδια επαναλαμβανόμενης κακοποίησης, παλιούς και νέους μώλωπες. Εις βάρος του συντρόφου της Νεκταρίας, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μητέρα και κόρη στου Ζωγράφου

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στου Ζωγράφου, ήρθε στο φως μια υπόθεση που προκάλεσε αποτροπιασμό. Μητέρα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα, σε συνθήκες που μαρτυρούσαν προσπάθεια συγκάλυψης. Για μήνες, η εξαφάνισή τους δεν είχε δηλωθεί, ενώ οι εξηγήσεις που δίνονταν στις Αρχές αποδείχθηκαν αντιφατικές. Όπως αποδείχθηκε, ο γιος της θανούσης κι αδελφός της έτερης νεκρής μητέρας, ήταν αυτός που τέλεσε το έγκλημα. Ο 54χρονος γιος και αδερφός κρίθηκε προφυλακιστέος αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία.

Στραγγαλισμένη στον Εύοσμο

Στον Εύοσμο, μια 59χρονη γυναίκα, η Μαρία Κιοσέ εντοπίστηκε στραγγαλισμένη μέσα στο σπίτι της. Τα ευρήματα παρέπεμψαν σε ασφυξία και σε πάλη, χωρίς ίχνη παραβίασης. Οι ενδείξεις συνέκλιναν ότι ο δράστης ήταν πρόσωπο οικείο, κάποιος που εισήλθε χωρίς να προκαλέσει υποψίες.

Τον Απρίλιο, στην Κρήτη, μια ακόμη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, με πυροβολισμό εξ επαφής. Ο βασικός ύποπτος, πρώην σύντροφός της, θέτει στη συνέχεια τέλος και στη δική του ζωή. Αλλη μία υπόθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται με εμμονή και ανάγκη ελέγχου.

Την σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητό της

Η Ελευθερία Γιακουμάκη, πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της. Το άψυχο σώμα της μητέρας τριών παιδιών, εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Το αυτοκίνητο με τη νεκρή γυναίκα εντόπισε ειδική ομάδα που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό της, απόγευμα της 22ας Απριλίου σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο χωριό Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την πληροφορίες, δράστης του εγκλήματος είναι ο 39χρονος πρώην σύντροφος της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες (Τρίτη) το απόγευμα, βάζοντας ο ίδιος τέλος στη ζωή του: ένα γεγονός που έκανε τις αρχές να τον υποψιαστούν ως πιθανό δολοφόνο της 43χρονης. Πρόκειται δηλαδή για γυναικοκτονία.

