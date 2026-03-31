Θεσσαλονίκη: Ο αδερφός της 59χρονης ειδοποίησε τη γειτόνισσα - Την έψαχνε στο τηλέφωνο όλη μέρα

Snapshot Η 59χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με αιτία θανάτου την ασφυξία.

Λείπουν προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, όπως ένα ακριβό ρολόι και η τσάντα της, ωστόσο το κινητό της βρέθηκε στο σπίτι.

Ο αδερφός της ειδοποίησε τη γειτόνισσα επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο όλη την ημέρα.

Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα, ενώ η γυναίκα έφερε μώλωπες στο πρόσωπο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η 59χρονη είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της. Snapshot powered by AI

Αναπάντητα παραμένουν αρκετά ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 59χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε στο κρεβάτι, χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω, με μία ζώνη γύρω από τον λαιμό της, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» την ασφυξία ως αιτία θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς από τη μία λείπουν ένα ακριβό ρολόι της 59χρονης, η τσάντα της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα, επομένως θα μπορούσε πίσω από τον θάνατό της να κρύβεται η ληστεία, από την άλλη, βρέθηκε στο σπίτι το κινητό της τηλέφωνο, γεγονός που «μαρτυρά» ότι ίσως η ληστεία να μην ήταν τελικά το κίνητρο.

Ο αδερφός της 59χρονης Μαρίας, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, λέγοντας ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε τη γειτόνισσα «να πάει να δει τι γίνεται», καθώς χθες είχε μιλήσει μαζί της και «σήμερα δεν απαντούσε όλη μέρα». Για αυτό επικοινώνησε με τη γειτόνισσα, επειδή ο ίδιος θα πήγαινε να την πάρει από το αεροδρόμιο.

Τα δύο αδέρφια είχαν αγοράσει πρόσφατα το σπίτι που εντοπίστηκε η 59χρονη, «το μπροστά εγώ, το πίσω η αδερφή μου», ανέφερε ο αδερφός της, ο οποίος ωστόσο δεν γνώριζε αν η Μαρία είχε γνωστούς στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε 15 χρόνια που φύγαμε. Από το 2012 έχω φύγει από Ελλάδα. Τώρα κατέβηκα», σημειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά, λέγοντας πως «η Μαρία κατέβαινε στην Ελλάδα κάθε μήνα».

Ο αδερφός της 59χρονης δεν γνώριζε ούτε αν φοβόταν κάτι η αδερφή του ή αν στενοχωριόταν για κάτι, ενώ επειδή η γυναίκα είχε χάσει πρόσφατα τον γιο της, ο άνδρας ανέφερε ότι «θα πήγαινε στην Καβάλα στο νεκροταφείο. Μόνο αυτό ξέρω. Τίποτα άλλο», καθώς η Μαρία είχε έρθει στην Ελλάδα πριν τρεις μέρες για το μνημόσυνο του γιου της.

Οι περίοικοι κάνουν λόγο για μια «ήσυχη» και «πολύ καλή γυναίκα», ενώ ο γείτονάς της ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα από το σπίτι της γυναίκας που να του έκανε εντύπωση.

Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εντύπωση τους προκαλεί ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα. Η ζώνη που είχε η γυναίκα γύρω από τον λαιμό της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, ενώ και ο ιατροδικαστής εντόπισε ίχνη στραγγαλισμού και η 59χρονη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο.

