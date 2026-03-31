Η 59χρονη ήρθε στην Ελλάδα πριν τρεις ημέρες για το μνημόσυνο του γιου της

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θεσσαλονίκη: Ο αδερφός της 59χρονης ειδοποίησε τη γειτόνισσα - Την έψαχνε στο τηλέφωνο όλη μέρα

Το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρή η 59χρονη

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 59χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με αιτία θανάτου την ασφυξία.
  • Λείπουν προσωπικά αντικείμενα της γυναίκας, όπως ένα ακριβό ρολόι και η τσάντα της, ωστόσο το κινητό της βρέθηκε στο σπίτι.
  • Ο αδερφός της ειδοποίησε τη γειτόνισσα επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο όλη την ημέρα.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα, ενώ η γυναίκα έφερε μώλωπες στο πρόσωπο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.
  • Η 59χρονη είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της.
Snapshot powered by AI

Αναπάντητα παραμένουν αρκετά ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 59χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε στο κρεβάτι, χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω, με μία ζώνη γύρω από τον λαιμό της, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» την ασφυξία ως αιτία θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς από τη μία λείπουν ένα ακριβό ρολόι της 59χρονης, η τσάντα της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα, επομένως θα μπορούσε πίσω από τον θάνατό της να κρύβεται η ληστεία, από την άλλη, βρέθηκε στο σπίτι το κινητό της τηλέφωνο, γεγονός που «μαρτυρά» ότι ίσως η ληστεία να μην ήταν τελικά το κίνητρο.

Ο αδερφός της 59χρονης Μαρίας, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, λέγοντας ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε τη γειτόνισσα «να πάει να δει τι γίνεται», καθώς χθες είχε μιλήσει μαζί της και «σήμερα δεν απαντούσε όλη μέρα». Για αυτό επικοινώνησε με τη γειτόνισσα, επειδή ο ίδιος θα πήγαινε να την πάρει από το αεροδρόμιο.

Τα δύο αδέρφια είχαν αγοράσει πρόσφατα το σπίτι που εντοπίστηκε η 59χρονη, «το μπροστά εγώ, το πίσω η αδερφή μου», ανέφερε ο αδερφός της, ο οποίος ωστόσο δεν γνώριζε αν η Μαρία είχε γνωστούς στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε 15 χρόνια που φύγαμε. Από το 2012 έχω φύγει από Ελλάδα. Τώρα κατέβηκα», σημειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά, λέγοντας πως «η Μαρία κατέβαινε στην Ελλάδα κάθε μήνα».

Ο αδερφός της 59χρονης δεν γνώριζε ούτε αν φοβόταν κάτι η αδερφή του ή αν στενοχωριόταν για κάτι, ενώ επειδή η γυναίκα είχε χάσει πρόσφατα τον γιο της, ο άνδρας ανέφερε ότι «θα πήγαινε στην Καβάλα στο νεκροταφείο. Μόνο αυτό ξέρω. Τίποτα άλλο», καθώς η Μαρία είχε έρθει στην Ελλάδα πριν τρεις μέρες για το μνημόσυνο του γιου της.

Οι περίοικοι κάνουν λόγο για μια «ήσυχη» και «πολύ καλή γυναίκα», ενώ ο γείτονάς της ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα από το σπίτι της γυναίκας που να του έκανε εντύπωση.

Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εντύπωση τους προκαλεί ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα. Η ζώνη που είχε η γυναίκα γύρω από τον λαιμό της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, ενώ και ο ιατροδικαστής εντόπισε ίχνη στραγγαλισμού και η 59χρονη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Πληροφορίες για απαγωγή αμερικανίδας δημοσιογράφου - Εργαζόταν για BBC και Politico

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Στα λευκά «ντύθηκε» από το χαλάζι ο Πολύγυρος Χαλκιδικής

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε πρόεδρο ΗΑΕ για Μέση Ανατολή: Να προστατευθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι για παύση εχθροπραξιών

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Θα χάσετε βάρος πιο γρήγορα αν τρώτε τα ίδια γεύματα κάθε μέρα;

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Erminio: Μέχρι τι ώρα θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί στο Περιστέρι

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλική απάντηση στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε αμερικανικά αεροσκάφη: Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση - Δεν έχουμε αλλάξει θέση

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία λέει όχι στην μεταφορά Patriot στην Μέση Ανατολή - Τι απάντησε στους Αμερικανούς

18:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PlayStation 6: Η κονσόλα που θα «κάψει» το πορτοφόλι μας – «Ίσως φτάσει τα 1.000 δολάρια»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

18:44LIFESTYLE

Meryl Streep και Anne Hathaway: Ξεκίνησαν το promo tour του «Ο Διάβολος φοράει Prada» από το Μεξικό

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σκηνές τρόμου στο νοσοκομείο – Άτομο με μαχαίρι καταδίωκε ασθενή

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο αδερφός της 59χρονης ειδοποίησε τη γειτόνισσα - Την έψαχνε στο τηλέφωνο όλη μέρα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Καταγγελίες για «λάθος» δότες σπέρματος σε οικογένειες από κλινικές στα Κατεχόμενα

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή για τις υποκλοπές – Τι απαντά η κυβέρνηση

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκε τριώροφη υπόγεια σήραγγα για μεταφορά κάνναβης από το Μαρόκο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν 18 αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή με καταστροφή - «Οι επιθέσεις θα ξεκινήσουν αύριο»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγία Παρασκευή - Αλλάζει όψη η περιοχή - Χάρτες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σαρωτικά χτυπήματα σε Βηρυτό και Τεχεράνη - Τελεσίγραφο των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικάνικες εταιρείες

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το μεσημέρι μέχρι τις 22:00 της Τετάρτης η κορύφωση των βροχόπτωσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλική απάντηση στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε αμερικανικά αεροσκάφη: Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση - Δεν έχουμε αλλάξει θέση

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

15:27LIFESTYLE

Ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα νυμφεύεται ηθοποιό της σειράς «Άγιος Έρωτας»

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σκηνές τρόμου στο νοσοκομείο – Άτομο με μαχαίρι καταδίωκε ασθενή

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο αδερφός της 59χρονης ειδοποίησε τη γειτόνισσα - Την έψαχνε στο τηλέφωνο όλη μέρα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 38χρονη ξυλοκοπήθηκε από πρώην σύντροφο και τη νυν φίλη του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone και τα υπερσύχρονα ραντάρ

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το μεσημέρι μέχρι τις 22:00 της Τετάρτης η κορύφωση των βροχόπτωσεων

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σαρωτικά χτυπήματα σε Βηρυτό και Τεχεράνη - Τελεσίγραφο των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικάνικες εταιρείες

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ