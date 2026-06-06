Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 6 εργάτες νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο

 Τουλάχιστον έξι ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους μετά από φονική έκρηξη λόγω συσσώρευσης μεθανίου σε ορυχείο της Σουτατάουσα στην κεντρική Κολομβία την Πέμπτη.

Newsbomb

Τραγωδία στην Κολομβία: Τουλάχιστον 6 εργάτες νεκροί από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο
ΚΟΣΜΟΣ
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Η συσσώρευση αερίων προκάλεσε ακόμα μία θανατηφόρα έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο στην Κολομβία, αφήνοντας πίσω της θύματα και εγκλωβισμένους στα έγκατα της γης. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε στην κεντρική πόλη Σουτατάουσα. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των αρχών που εκδόθηκαν την Παρασκευή, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Οι διασώστες εντόπισαν το πρώτο θύμα σχεδόν αμέσως μετά το ατύχημα που πάγωσε την περιοχή την Πέμπτη. Η ελπίδα χάθηκε οριστικά την επόμενη ημέρα, όταν η Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων επιβεβαίωσε την ανάσυρση των σορών ακόμα πέντε εργατών από τα χαλάσματα.

Οι έρευνες για τον παγιδευμένο εργάτη

Η αγωνία συνεχίζεται για έναν ακόμα άνθρωπο. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, ένας επιπλέον ανθρακωρύχος παραμένει παγιδευμένος κάτω από το έδαφος, με τις αρχές να μην έχουν δώσει μέχρι στιγμής καμία σαφή πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του ή για το αν υπάρχουν ενδείξεις ζωής.

Το χρόνιο πρόβλημα με την ασφάλεια στα ορυχεία

Κι όμως, αυτή η νέα τραγωδία δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τα ατυχήματα αυτού του είδους, που σημειώνονται τόσο σε νόμιμα όσο και σε παράνομα ανθρακωρυχεία, αποτελούν καθημερινό φόβο για τις τοπικές κοινωνίες στην κεντρική Κολομβία. Η κύρια αιτία εντοπίζεται διαχρονικά στη συστηματική μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών με τα βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο το τελευταίο διάστημα. Μόλις τον περασμένο Μάιο, δύο άλλες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή, με τη μία εξ αυτών να καταγράφεται επίσης στη Σουτατάουσα. Εκείνο το μαύρο κύμα ατυχημάτων είχε στοιχίσει τη ζωή σε συνολικά 13 ανθρακωρύχους, αποδεικνύοντας ότι το παράνομο ανθρακωρυχείο στην Κολομβία παραμένει μια ωρολογιακή βόμβα.

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