Εφιαλτική πτήση: Επιβάτες κλαίνε, ουρλιάζουν και προσεύχονται μετά από δύο προσπάθειες προσγείωσης

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τον χειρότερο εφιάλτη σε μία πτήση, με το αεροσκάφος να κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες προσγείωσης σε ένα διαβόητο αεροδρόμιο, ενώ χτυπιέται από χιονοθύελλα, μέσα σε πυκνή ομίχλη.

Το χάος εκτυλίχθηκε στην πτήση AV9401 της αεροπορικής εταιρείας Avianca από τη Μπογκοτά προς το Πάστο στην Κολομβία την Τρίτη.

Οι τρομοκρατημένοι επιβάτες φαίνονται στο βίντεο να κρατιούνται από τις θέσεις τους, να ουρλιάζουν, να προσεύχονται φωναχτά και άλλοι να κάνουν εμετό.

Τα μέλη του πληρώματος προέτρεπαν τους επιβάτες να «αναπνέουν βαθιά».

ALERT: Frightened passengers openly praying as people cry, scream, and throw up after having to abort landing multiple times at a notorious mountain runway.



Avianca Airlines flight AV9401 from Bogotá, Colombia, to the remote city of Pasto was forced to divert twice due to thick… pic.twitter.com/N8L3E6LEgz

— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) May 27, 2026



Το αεροδρόμιο «Αντόνιο Ναρίνο» του Πάστο, στα βουνά των Άνδεων, είναι γνωστό για τη δυσκολία προσγείωσης, καθώς οι πιλότοι πρέπει να εκτελέσουν τολμηρούς ελιγμούς για να προσγειωθούν.

Το ορεινό αεροδρόμιο μαστίζεται επίσης συχνά από κακές καιρικές συνθήκες και χαμηλή ορατότητα.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους και προσπάθησε να προσγειωθεί δύο φορές – αλλά και οι δύο προσπάθειες ματαιώθηκαν λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Το αεροπλάνο τελικά αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή και να επιστρέψει στη Μπογκοτά.

Η πτήση αναχώρησε ξανά αργότερα την ίδια μέρα και τελικά κατάφερε να προσγειωθεί με επιτυχία στο Πάστο στις 2:37 μ.μ. τοπική ώρα.

Η αεροπορική εταιρεία Avianca δήλωσε: «Όταν οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς, οι πιλότοι πρέπει να διακόψουν τη διαδικασία προσγείωσης και να προσπαθήσουν ξανά ή να αλλάξουν πορεία.

«Αυτό αποτελεί απολύτως φυσιολογικό μέρος των πρωτοκόλλων αεροπορικής ασφάλειας.»

«Η ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας», πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.

Αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που μια πτήση της EasyJet αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, αφού ένας επιβάτης άφησε το κινητό του να φορτίζεται σε μια εξωτερική μπαταρία μέσα στις αποσκευές του.

Οι 180 επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος πανικοβλήθηκαν όταν ο κυβερνήτης είπε: «Υπάρχει κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο χώρο αποσκευών.»

Και δεν γνώριζαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα μέχρι που η πτήση της EasyJet από τη Χουργκάντα της Αιγύπτου προς το Λούτον πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα.

Στη συνέχεια, διαδόθηκε η είδηση ότι μια γυναίκα είχε ενημερώσει μια αεροσυνοδό για το powerbank της — και η πτήση άλλαξε πορεία λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.