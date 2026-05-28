Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ. Το περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που το όχημα επιχειρούσε να στρίψει προς την περιφερειακή Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ευτυχώς όμως οι αστυνομικοί που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως συνάδελφοί τους για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα και τράπηκε σε φυγή.

