Βανάκι προσέκρουσε σε αυτοκίνητο στα διόδια της Θήβας - Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαϊου στα διόδια της Θήβας, όταν ένα βανάκι προσέκρουσε στο πίσω μέρος αυτοκινήτου το οποίο βρισκόταν στο χώρο του ενός εκδοτηρίου.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες του LamiaReport.gr η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, ενώ το δεύτερο όχημα προσέκρουσε επίσης και στα διαχωριστικά στηθαία. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί ο οδηγός του στα συντρίμμια και να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστών, που ήταν άμεση και αποτελεσματική. Τραυματίστηκαν επίσης ο ηλικιωμένος συνοδηγός του δεύτερου οχήματος και ο οδηγός του πρώτου οχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.