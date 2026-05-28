Κατά μέτωπον επίθεση Άδωνι κατά Τσίπρα: Να μας πει πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση

«Φριχτό» το όνομα «ΕΛΑΣ», γιατί θυμίζει εποχές Εμφυλίου, ενώ το αστέρι του Τσε Γκεβάρα θυμίζει και λίγο 17 Νοέμβρη, επισήμανε ο υπουργός Υγείας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κατά μέτωπον επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας από τον πρώην πρωθυπουργό να αποκαλύψει από πού βρήκε τα χρήματα για την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματός του, εφόσον δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση.

Ο υπουργός χαρακτήρισε «φριχτό» το όνομα «ΕΛΑΣ», γιατί, όπως είπε «θυμίζει εποχές Εμφυλίου», ενώ ανέφερε πως «το αστέρι του Τσε Γκεβάρα στο σήμα που θυμίζει και λίγο 17 Νοέμβρη είναι ανατριχιαστικό».

«Καλό θα είναι, επίσης, επειδή έκανε ένα κόμμα χωρίς κρατική επιχορήγηση, να μας πει πού βρήκε τα λεφτά αφού έχουν προηγηθεί και οι καταγγελίες Κασσελάκη για μαύρα ταμεία. Είδα μια εξαιρετική εκδήλωση, άριστη σκηνοθετικά που κοστίζει πολλά λεφτά και ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα ένα κόμμα με μηδέν στα ταμεία, να μας πει πώς πληρώθηκε» επισήμανε ο υπουργός.

Ο κύριος Γεωργιάδης έθεσε ακόμη έναν προβληματισμό για το κόμμα Τσίπρα: «Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα ΕΛΑΣ περνάει από τον Άρειο Πάγο γιατί υπάρχουν διατάξεις που απαγορεύουν ονόματα κόμματος που παραπέμπουν στο κράτος. Η προχειρότητα της κυβέρνησης Τσίπρα δεν με προδιαθέτει θετικά, μιλάμε για συνεργάτες που πήγαν στη Μέρκελ και ξέχασαν τον φάκελο».

Με αφορμή τη δημοσκόπηση της Real Polss που δείχνουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 16,1%, σημείωσε πως «ο Αλέξης Τσίπρας αποσύρθηκε υποτίθεται από την πολιτική το 2023 ενώ είχε πάρει 17,5%. Εάν πάρει κάτω από αυτό που ήταν μεγάλη αποτυχία το 2023, θα γίνει μεγάλη επιτυχία το 2027; Ο πήχης του Τσίπρα είναι το 17,5% και όχι η δεύτερη θέση».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
