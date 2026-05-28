Ενεργοί Μπαμπάδες: «Ας σταματήσουν επιτέλους οι έμφυλες διακρίσεις»

Στη σύγχρονη κοινωνία οι πατέρες διεκδικούν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών τους

Newsbomb

Ενεργοί Μπαμπάδες: «Ας σταματήσουν επιτέλους οι έμφυλες διακρίσεις»

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Να επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα των πατεράδων και τη σχέση τους με τα παιδιά τους μετά από έναν χωρισμό, ζητούν από την Πολιτεία οι «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού», κάνοντας λόγο για παρωχημένες αντιλήψεις και θεσμικές ανισότητες.

Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι για δεκαετίες επικράτησε ένα μοντέλο που ήθελε τον πατέρα αποκλειστικά στον ρόλο του οικονομικού υποστηρικτή και τη μητέρα ως τη μοναδική κατάλληλη για την ανατροφή των παιδιών. Όπως αναφέρουν, στη σύγχρονη κοινωνία οι πατέρες διεκδικούν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών τους και τονίζουν ότι ο χωρισμός δεν θα πρέπει να οδηγεί στην αποκοπή αυτής της σχέσης.

Παράλληλα, ασκούν κριτική σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «ισοπεδωτική ρητορική», η οποία –όπως σημειώνουν– παρουσιάζει εκ προοιμίου τις γυναίκες ως θύματα και τους άνδρες ως θύτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βία και η κακοποιητική συμπεριφορά δεν έχουν φύλο και κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Ενεργών Μπαμπάδων

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σκύψει με σοβαρότητα και δικαιοσύνη πάνω από το δίκαιο των πατεράδων. Για δεκαετίες, το σύστημα λειτουργούσε με βάση παρωχημένα στερεότυπα που ήθελαν τον πατέρα αποκλειστικά ως «κουβαλητή» και τη μητέρα ως τη μόνη κατάλληλη για την ανατροφή των παιδιών. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι μπαμπάδες διεκδικούν και δικαιούνται ενεργό, ουσιαστικό και καθημερινό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους, και ο χωρισμός δεν μπορεί να σημαίνει τον ακρωτηριασμό αυτής της σχέσης.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣ ΘΥΤΕΣ... Η βία, η χειριστικότητα και η ανεύθυνη συμπεριφορά δεν έχουν φύλο. Η δικαιοσύνη και η κοινωνία οφείλουν να κρίνουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις αποδείξεις, και όχι με βάση προκαταλήψεις που ενοχοποιούν συλλήβδην το ανδρικό φύλο.

Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει η ανοχή απέναντι στις ψευδείς καταγγελίες. Η εργαλειοποίηση του νόμου μέσω ανυπόστατων κατηγοριών με σκοπό τον αποκλεισμό του πατέρα από τη ζωή του παιδιού αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. Η Πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει θεατής όταν κατατίθενται ψευδείς καταγγελίες που μένουν χωρίς καταδίκες, χωρίς τιμωρίες και χωρις αυτεπάγγελτη δίωξη. Όποιος χρησιμοποιεί το ψεύδος ως όπλο σε μια δικαστική διαμάχη πρέπει να αντιμετωπίζει αυστηρές, άμεσες και παραδειγματικές κυρώσεις.

Το δικαστικό σύστημα έχει χρέος να σταματησει να ανέχεται δόλιες γυναικείες συμπεριφορές όταν χρησι μοποιούνται σκοπίμως για την εξόντωση του πρώην συντρόφου. Η συγκάλυψη κακόβουλων συμπεριφορών πίσω από το προπέτασμα της «μητρικής προστασίας» υποσκάπτει τα θεμέλια του νομικού μας πολιτισμού. Το κριτήριο για κάθε απόφαση πρέπει να είναι το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, το οποίο υπηρετείται μόνο μέσα από την αλήθεια και την αντικειμενικότητα.

Το πιο τραγικό αποτέλεσμα αυτής της θεσμικής ανοχής είναι ότι επιτρέπεται θεσμικά να αποξενώνονται καθημερινά χιλιάδες παιδιά κυρίως από τους μπαμπάδες τους. Η γονική αποξένωση, η συστηματική πλύση εγκεφάλου και η καλλιέργεια μίσους προς τον πατέρα αποτελεί μια βαριά μορφή ψυχολογικής κακοποίησης των ίδιων των παιδιών. Η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύσει τη σχέση πατέρα και παιδιού, τιμωρώντας αυστηρά κάθε προσπάθεια αποκοπής του από τη ζωή τους.

Οι "Ενεργοί Μπαμπαδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού" έχουμε επανειλημμένως κάνει έκκληση να σταματήσουν επιτέλους οι έμφυλες διακρίσεις υπέρ των γυναικών και η προστασία που τους παρέχεται απο την Πολιτεία, καθώς αφήνουν περιθώρια και γεννούν κακόβουλες και καταστροφικές ορέξεις οι οποίες καταλήγουν πρωτίστως εις βάρος των παιδιών.

Επίσης ενώ έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κο Φλωρίδη,ο οποίος εχει δεχθεί ήδη στο γραφείο του γυναικείες οργανώσεις, ακόμα δεν έχουμε λάβει καμμία πρόσκληση....

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Δέος στην Τουρκία: Εντοπίστηκε αρχαιοελληνικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ