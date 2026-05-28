Ενεργοί Μπαμπάδες: «Ας σταματήσουν επιτέλους οι έμφυλες διακρίσεις»

Να επανεξετάσει συνολικά το πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα των πατεράδων και τη σχέση τους με τα παιδιά τους μετά από έναν χωρισμό, ζητούν από την Πολιτεία οι «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού», κάνοντας λόγο για παρωχημένες αντιλήψεις και θεσμικές ανισότητες.

Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι για δεκαετίες επικράτησε ένα μοντέλο που ήθελε τον πατέρα αποκλειστικά στον ρόλο του οικονομικού υποστηρικτή και τη μητέρα ως τη μοναδική κατάλληλη για την ανατροφή των παιδιών. Όπως αναφέρουν, στη σύγχρονη κοινωνία οι πατέρες διεκδικούν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών τους και τονίζουν ότι ο χωρισμός δεν θα πρέπει να οδηγεί στην αποκοπή αυτής της σχέσης.

Παράλληλα, ασκούν κριτική σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «ισοπεδωτική ρητορική», η οποία –όπως σημειώνουν– παρουσιάζει εκ προοιμίου τις γυναίκες ως θύματα και τους άνδρες ως θύτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βία και η κακοποιητική συμπεριφορά δεν έχουν φύλο και κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Ενεργών Μπαμπάδων

Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να σκύψει με σοβαρότητα και δικαιοσύνη πάνω από το δίκαιο των πατεράδων. Για δεκαετίες, το σύστημα λειτουργούσε με βάση παρωχημένα στερεότυπα που ήθελαν τον πατέρα αποκλειστικά ως «κουβαλητή» και τη μητέρα ως τη μόνη κατάλληλη για την ανατροφή των παιδιών. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι μπαμπάδες διεκδικούν και δικαιούνται ενεργό, ουσιαστικό και καθημερινό ρόλο στη ζωή των παιδιών τους, και ο χωρισμός δεν μπορεί να σημαίνει τον ακρωτηριασμό αυτής της σχέσης.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣ ΘΥΤΕΣ... Η βία, η χειριστικότητα και η ανεύθυνη συμπεριφορά δεν έχουν φύλο. Η δικαιοσύνη και η κοινωνία οφείλουν να κρίνουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις αποδείξεις, και όχι με βάση προκαταλήψεις που ενοχοποιούν συλλήβδην το ανδρικό φύλο.

Παράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει η ανοχή απέναντι στις ψευδείς καταγγελίες. Η εργαλειοποίηση του νόμου μέσω ανυπόστατων κατηγοριών με σκοπό τον αποκλεισμό του πατέρα από τη ζωή του παιδιού αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. Η Πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει θεατής όταν κατατίθενται ψευδείς καταγγελίες που μένουν χωρίς καταδίκες, χωρίς τιμωρίες και χωρις αυτεπάγγελτη δίωξη. Όποιος χρησιμοποιεί το ψεύδος ως όπλο σε μια δικαστική διαμάχη πρέπει να αντιμετωπίζει αυστηρές, άμεσες και παραδειγματικές κυρώσεις.

Το δικαστικό σύστημα έχει χρέος να σταματησει να ανέχεται δόλιες γυναικείες συμπεριφορές όταν χρησι μοποιούνται σκοπίμως για την εξόντωση του πρώην συντρόφου. Η συγκάλυψη κακόβουλων συμπεριφορών πίσω από το προπέτασμα της «μητρικής προστασίας» υποσκάπτει τα θεμέλια του νομικού μας πολιτισμού. Το κριτήριο για κάθε απόφαση πρέπει να είναι το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, το οποίο υπηρετείται μόνο μέσα από την αλήθεια και την αντικειμενικότητα.

Το πιο τραγικό αποτέλεσμα αυτής της θεσμικής ανοχής είναι ότι επιτρέπεται θεσμικά να αποξενώνονται καθημερινά χιλιάδες παιδιά κυρίως από τους μπαμπάδες τους. Η γονική αποξένωση, η συστηματική πλύση εγκεφάλου και η καλλιέργεια μίσους προς τον πατέρα αποτελεί μια βαριά μορφή ψυχολογικής κακοποίησης των ίδιων των παιδιών. Η Πολιτεία έχει καθήκον να προστατεύσει τη σχέση πατέρα και παιδιού, τιμωρώντας αυστηρά κάθε προσπάθεια αποκοπής του από τη ζωή τους.

Οι "Ενεργοί Μπαμπαδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού" έχουμε επανειλημμένως κάνει έκκληση να σταματήσουν επιτέλους οι έμφυλες διακρίσεις υπέρ των γυναικών και η προστασία που τους παρέχεται απο την Πολιτεία, καθώς αφήνουν περιθώρια και γεννούν κακόβουλες και καταστροφικές ορέξεις οι οποίες καταλήγουν πρωτίστως εις βάρος των παιδιών.

Επίσης ενώ έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κο Φλωρίδη,ο οποίος εχει δεχθεί ήδη στο γραφείο του γυναικείες οργανώσεις, ακόμα δεν έχουμε λάβει καμμία πρόσκληση....