Πατησίων: «Υπήρχαν αίματα παντού, με πυροβόλησαν φώναζε το θύμα» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει

Τις δραματικές στιγμές που έζησε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαϊου επί της οδού Πατησίων όταν ένοπλοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας στα πόδια έναν άνθρωπο, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Ο άνδρας ήταν από τη πρώτη στιγμή «παρών» στο σημείο και είδε το περιστατικό από την αρχή του. «Είδα έναν άνθρωπο που αιμορραγούσε» περιγράφει αρχικά ενώ το θύμα φώναζε «με πυροβολήσανε».

«Είδα ότι στα πόδια του αιμορραγούσε και αμέσως του δώσαμε τις πρώτες βοήθειες» περιγράφει στο Newsbomb.gr, ενώ τονίζει πως ο τραυματίας δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό καθώς ήταν εμφανώς σε κατάσταση σοκ.

Τέλος ο αυτόπτης μάρτυρας τόνισε το πόσο γρήγορα έφτασαν στο σημείο τόσο η Αστυνομία, όσο και ασθενοφόρο και μηχανή έκτακτης ανάγκης του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

«Δεν γνωρίζω αν ο άνθρωπος είχε διαφορά με άλλα άτομα, όμως περιστατικά τέτοιας έντασης δεν έχουν ξανασυμβεί στην περιοχή» τόνισε μιλώντας στο Newsbomb.gr ο αυτόπτης μάρτυρας.

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

Αδιαφορώντας πλήρως για αυτόπτες μάρτυρες, για τους πολίτες που περνούσαν από το σημείο, τις οικογένειες και τους πελάτες γειτονικών καταστημάτων, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ στις 6 το απόγευμα στην "καρδιά" της Πατησίων.

Εμφανίστηκαν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν μαύρα καπέλα jockey και μαύρες μάσκες ,εισέβαλλαν στο κατάστημα του θύματος και πριν προλάβει να αντιδράσει, τον πυροβόλησαν στα πόδια, προκαλώντας του τραύματα, στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο στο οποίο ανέμενε ο συνεργός τους.

Στάθηκαν όμως άτυχοι καθώς σε απόσταση αναπνοής από το σημείο ήταν ομάδα της ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην επιχείρηση και αφού ενημερώθηκαν για το συμβάν χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έκανε τουρνικέ στο θύμα και παρέμεινε στο σημείο ενώ η δεύτερη ξεκίνησε αναζητήσεις στους γύρω δρόμους.

Εντόπισαν το όχημα των δραστών και η κινηματογραφική καταδίωξη δεν άργησε να φτάσει μέχρι τον Κηφισό.

Στην οδό Νιρβάνα οι κακοποιοί πέταξαν το όπλο.

Το γεγονός ότι πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια δείχνε ότι ήθελαν να του στείλουν ένα μήνυμα κι όχι να τον σκοτώσουν. Δεν αποκλείεται η ένοπλη επίθεση να κρύβει πίσω της υπόθεση ναρκωτικών, κάτι που έρευνα και η ασφάλεια.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι 2 υπήκοοι Αλβανίας με βαρύ ποινικό παρελθόν κι ένας Έλληνας γνώριμος των Αρχών.

Αυτοί είναι οι δράστες πίσω από την ένοπλη επίθεση

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα στην οδό Πατησίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Σε ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Newsbomb καταγράφονται οι δράστες αλβανικής καταγωγής με το βαρύ ποινικό παρελθόν που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων αδιαφορώντας για περαστικούς και οικογένειες που κινούνταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

Η ώρα ήταν μόλις 6.30 το απόγευμα. Οι ένοπλοι κρατώντας πιστόλι εισέβαλαν στην επιχείρηση με κινητά τηλέφωνα που ανήκει σε υπήκοο Πακιστάν και τον πυροβόλησαν δύο φορές στα πόδια.

Εκείνος δεν πρόλαβε να φωνάξει ούτε βοήθεια. Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν σε διπλανες επιχειρήσεις μιλούν για αδίστακτους πιστολέρο.

