ΔΟΕ: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών

Η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΔΟΕ: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών

F-35 σταθμευμένο σε αεροπλανοφόρο

U.S. Central Command
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί επανεξέταση των ενεργειακών στρατηγικών με στόχο τη διαφοροποίηση των οδών ανεφοδιασμού και την αξιοποίηση εγχώριων πόρων.
  • Οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις το 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται σε ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Οι επενδύσεις στο πετρέλαιο προβλέπεται να μειωθούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παρά την αύξηση των τιμών, λόγω αβεβαιότητας και περιορισμών στην εξόρυξη.
  • Οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο αναμένεται να φτάσουν τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, με έμφαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από ΗΠΑ και Κατάρ.
  • Η Κίνα θα καλύψει περίπου το 70% των παγκόσμιων δαπανών για άνθρακα, ενώ κάποιες ασιατικές χώρες μπορεί να παρατείνουν τη χρήση άνθρακα για την ενεργειακή τους ασφάλεια.
Snapshot powered by AI

Τα κράτη επανεξετάστουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους προκειμένου να αντιμετωπίζουν τηγν δεύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων πέντε ετών που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Διερχόμαστε την πιο σοβαρή κρίση ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μείζονες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των χρόνων του 1970», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Διαπιστώνουμε ήδη μια εντατικοποίηση των προσπαθειών που αναπτύσσονται από τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες για να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές οδούς και τις πηγές ενέργειας, κυρίως με την κατασκευή νέων αγωγών και άλλων υποδομών προμήθειας και με αυξημένη προσφυγή στους εθνικούς πόρους», πρόσθεσε ο Μπιρόλ στην έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια που συντάχθηκε από τον αρμόδιο για την ενέργεια οργανισμό του ΟΟΣΑ.

Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις θα φθάσουν το 2026 τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, από τα οποία περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια θα διατεθούν για τα ηλεκτρικά δίκτυα, την αποθήκευση, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, την πυρηνική ενέργεια, τις ανανεώσιμες ενέργειες, την ενεργειακή απόδοση και τον εξηλεκτρισμό.

Israel Palestinians Oil

Οι αντλίες πετρελαίου κατεβάζουν τις κεφαλές τους για να αντλήσουν πετρέλαιο σε μια λεκάνη νότια του Ντουσέιν, στη Γιούτα, στις 13 Ιουλίου 2023.

AP

Εκτίμηση για μείωση στις πετρελαϊκές επενδύσεις

Δίπλα στις επενδύσεις αυτές, περίπου 1,2 τρισεκατομμύριο δολάρια αναμένεται να επενδυθούν στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα. Ο ΔΟΕ εκτιμά εντούτοις ότι οι πετρελαϊκές επενδύσεις πρόκειται να μειωθούν, για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, και να περάσουν κάτω από τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια παρά την άνοδο των τιμών του αργού.

Αυτό εξηγείται από την αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της ανόδου των τιμών, τις προθεσμίες υλοποίησης των προγραμμάτων, τους καταναγκασμούς του εφοδιασμού και τη σύσφιξη της αγοράς των θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης, που περιορίζουν τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις έξω από τη Μέση Ανατολή.

Αντιθέτως οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο αναμένεται να φθάσουν τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δέκα χρόνια, υποστηριζόμενες από ένα κύμα νέων προγραμμάτων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως των ΗΠΑ και του Κατάρ».

Παράλληλα οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο στρέφονται προς τις πηγές ενέργειας «που είναι διαθέσιμες στο έδαφός τους», κυρίως τις ανανεώσιμες, την πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα.

Ο ΔΟΕ εκτιμά πως οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 665 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, τα 365 από τα οποία θα αφορούν μόνο την ηλιακή.

Οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια «συνεχίζουν την ανάκαμψή τους» και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ αυτές στον άνθρακα αναμένεται να φθάσουν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους από το 2012».

Η Κίνα θα αντιπροσωπεύσει μόνη της σχεδόν το 70% των παγκόσμιων δαπανών εφοδιασμού σε άνθρακα και ορισμένες ασιατικές χώρες «μπορεί να επιδιώξουν να παρατείνουν την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κέντρων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ώστε να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλειά τους».

Τέλος οι επενδύσεις στον εφοδιασμό με ηλεκτρικό και στις ηλεκτρικές υποδομές αναμένεται να φθάσουν σχεδόν το 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2026, από τα οποία περίπου 550 δισεκατομμύρια για τα ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ οι επενδύσεις στην αποθήκευση του ηλεκτρικού σε μπαταρίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

13:03WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ