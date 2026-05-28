Υδρογονάνθρακες: Επίσημο αίτημα Chevron και HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στην ΠΕΡΙΟΧΗ 10 στο Ιόνιο

Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Chevron, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το υπόλοιπο 30%

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Υδρογονάνθρακες: Επίσημο αίτημα Chevron και HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στην ΠΕΡΙΟΧΗ 10 στο Ιόνιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Chevron υπέβαλε αίτημα για απόκτηση 70% της παραχώρησης στο Block 10 στο Ιόνιο, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το 30%.
  • Ζητήθηκε η μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων.
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες ερευνητικές φάσεις, ενώ εξετάζεται η είσοδος στην τρίτη φάση που περιλαμβάνει γεώτρηση.
  • Η ΕΔΕΥΕΠ αξιολογεί αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης φάσης ώστε να γίνει κοινή αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων.
  • Η εξέλιξη δείχνει αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον και ενίσχυση της παρουσίας μεγάλων ενεργειακών εταιρειών στην Ελλάδα στον τομέα των υδρογονανθράκων.
Snapshot powered by AI

Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Chevron στο Block 10, στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εταιρείες Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας στην παραχώρηση της περιοχής «ΠΕΡΙΟΧΗ 10» (Block 10). Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου (Operator) από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron.

etairies.jpg

Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Chevron, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Σήμερα, η ελληνική εταιρεία κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων, η Chevron θα αναλάβει και τον ρόλο του εντολοδόχου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα της πρώτης και δεύτερης ερευνητικής φάσης του βασικού σταδίου έρευνας, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την είσοδο στην τρίτη και τελευταία φάση, που αφορά στην πραγματοποίηση εξερευνητικής γεώτρησης.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ εξετάζει αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης, ώστε η υπό διαμόρφωση κοινοπραξία να αξιολογήσει από κοινού τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις 2D και 3D σεισμικές έρευνες, αλλά και τα στοιχεία που θα αποκτηθούν από γειτονικές περιοχές παραχώρησης. Το υπουργείο επισημαίνει ότι η αξιολόγηση των αιτημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, με τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων και των υψηλών προτύπων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που διέπουν τις υπεράκτιες έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, ενώ έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων. Υπενθυμίζεται ότι Chevron και HELLENiQ ENERGY έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης με την Ελληνική Δημοκρατία για τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η συμμετοχή της Chevron σε ακόμη μία θαλάσσια περιοχή της χώρας «συνιστά σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων» και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα «ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

13:03WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ