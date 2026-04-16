Έρευνες υδρογονανθράκων: Η «ακτινογραφία» του στόχου στο «μπλοκ 2» του Ιονίου

Snapshot Η Energean ηγείται της κοινοπραξίας που εξερευνά το «μπλοκ 2» δυτικά της Κέρκυρας, με στόχο το κοίτασμα «Ασωπός» σε βάθος 4.622 μέτρων και δυναμικό 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Η περιοχή συνορεύει με την ιταλική ΑΟΖ, και η εκμετάλλευση ενδέχεται να αφορά και την Ιταλία, με την Energean να έχει υποβάλει αίτημα για παραχώρηση δικαιωμάτων στις ιταλικές αρχές.

Το πλάνο προβλέπει γεώτρηση από 14 έως 27 Φεβρουαρίου, με υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως 15 Ιουνίου και έγκριση έως Νοέμβριο, ενώ η παραγωγή υδρογονανθράκων αναμένεται σε 3,5

4 χρόνια μετά από επενδύσεις περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η ExxonMobil κατέχει πλέον το 60% της κοινοπραξίας και θα αναλάβει τον ρόλο του operator στην παραγωγική φάση, ενώ η Energean διατηρεί το 30% και η HelleniQ Energy το 10%.

Σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσης, το Δημόσιο προβλέπεται να αποκομίσει έσοδα 10 δισ. ευρώ σε 20 χρόνια, με σημαντικά οικονομικά οφέλη, νέα θέσεις εργασίας και ενίσχυση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας.

Η Energean επικεφαλής της ερευνητικής κοινοπραξίας στην περιοχή, γνωστοποίησε την «ακτινογραφία» της δομής του ερευνητικού στόχου «Ασωπός», στο «μπλοκ 2» δυτικά της Κέρκυρας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τη μίσθωση του πλωτού γεωτρύπανου της Stena Drilling που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή.

Αυτό το πλάνο προέκυψε από τις τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2022 σε έκταση 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τις οποίες προσδιορίστηκε αφενός ο στόχος του «Ασωπού» σε βάθος 4.622 μέτρων και αφετέρου η εκτίμηση για το δυναμικό της περιοχής που φθάνει στα 270 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Το “El Dorado” φυσικού αερίου στο Ιόνιο – Στο «παιχνίδι» και η Ιταλία

Μέγεθος τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα (καθώς η ετήσια κατανάλωση της χώρας μας κυμαίνεται στα 6 – 7 δισ.), ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι αντλείται το 50% – 60% της συνολικής ποσότητας.

Στο «κάδρο» της εκμετάλλευσης, όπως προκύπτει από τις χθεσινές παρουσιάσεις, προστίθεται και η Ιταλία καθώς το «μπλοκ 2» εφάπτεται στην ιταλική ΑΟΖ και ο στόχος –σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις και παλαιότερες σεισμικές έρευνες που είχαν γίνει εκεί– μπορεί να εκτείνεται στη γειτονική χώρα.

Η Energean, που είχε στο παρελθόν τα δικαιώματα έρευνας στην περιοχή που γειτνιάζει, έχει υποβάλλει αίτημα στις ιταλικές Αρχές για εκ νέου παραχώρηση. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Μαθιός Ρήγας, ανέφερε πάντως ότι σε περίπτωση επιτυχίας, ο «Ασωπός» μπορεί να τροφοδοτεί τόσο την ελληνική, όσο και την ιταλική αγορά.

Το επόμενο «στοίχημα» είναι η εφαρμογή ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προαπαιτούμενων για την εκτέλεση της γεώτρησης. Τα κύρια ορόσημα είναι η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως τη 15η Ιουνίου, η έγκριση έως τον προσεχή Νοέμβριο και η επιλογή του λιμανιού μέσω του οποίου θα γίνεται η διακίνηση των απαιτούμενων υλικών, με επικρατέστερα τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Στόχος είναι η γεώτρηση να ξεκινήσει τη 14η Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθεί έως την 27η του ίδιου μήνα.

Σε περίπτωση επιτυχίας, ακολουθεί μία μακρά περίοδος προετοιμασίας της εκμετάλλευσης που απαιτεί επενδύσεις της τάξεως των 5 δισ. ευρώ και έχει ορίζοντα έναρξης της παραγωγής υδρογονανθράκων σε 3,5 – 4 χρόνια.

Στην περίπτωση αυτήν, η ExxonMobil που κατέχει από τον περασμένο Νοέμβριο το 60% της ερευνητικής κοινοπραξίας (η Energean έχει το 30% και η HelleniQ Energy το 10%) θα αναλάβει το ρόλο του operator που κατέχει κατά την ερευνητική περίοδο η Energean).

Ως προς τις ανησυχίες για πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα, ο κ. Ρήγας επικαλέστηκε το ιστορικό της εταιρείας που περιλαμβάνει 21 γεωτρήσεις στον Πρίνο και άλλες 10 διεθνώς σε βάθη άνω των 800 μέτρων, χωρίς ατυχήματα.

Το οικονομικό όφελος για τη χώρα αν επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα σενάρια περιλαμβάνει 10 δισ. ευρώ έσοδα για το Δημόσιο σε βάθος 20ετίας, επενδύσεις άνω των 5 δισ. ευρώ, νέες θέσεις εργασίας και ελάφρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από τη δαπάνη για εισαγωγή φυσικού αερίου.

Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «η στιγμή είναι ιστορική και διότι, αν οι ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου στο σημείο Ασωπός 1 επιβεβαιωθούν και επιτρέπουν εμπορική εκμετάλλευση, αυτό θα οδηγήσει την Πατρίδα μας σε ένα άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος. Αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στο μέλλον. Η ενέργεια γίνεται συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και σταθερή γέφυρα που ενώνει Ευρώπη και Αμερική».

