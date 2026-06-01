Μουντιάλ 2026 - Γ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας

Snapshot Η Βραζιλία είναι το ξεκάθαρο φαβορί του Γ' ομίλου του Μουντιάλ 2026, με πέντε κατακτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αδιάλειπτη συμμετοχή από το 1930.

Η Σκωτία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλο προκριματικών της UEFA.

Το Μαρόκο, που έφτασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022, συμμετέχει για 7η φορά σε τελική φάση και τρίτη συνεχόμενη φορά σε Μουντιάλ.

Η Αϊτή επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 52 χρόνια, κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο της τελικής φάσης προκριματικών της CONCACAF.

Το πρόγραμμα του Γ' ομίλου περιλαμβάνει αγώνες μεταξύ Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας σε πόλεις των ΗΠΑ από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Ψάξτε για τον δεύτερο... Στον Γ' Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και δεν είναι άλλο από την πολυνίκη του θεσμού, τη Βραζιλία. Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαρόκο, η Σκωτία και Αϊτή.

Βραζιλία: Φαβορί πριν καν γίνει η κλήρωση

Οι συστάσεις είναι περιττές όταν μιλάμε για την «σελεσάο». Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, έχοντας διαχρονικά ένα ρόστερ που αποτελείται από γαλαξία αστέρων φαντάζει ως το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσει το Μουντιάλ. Η προϊστορία άλλωστε, το έχει αποδείξει, καθώς πρόκειται για την ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Παράλληλα, η Βραζιλία είναι η μοναδική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε όλες τις διοργανώσεις από το 1930 μέχρι σήμερα. Παρότι έχει να ανέβει στην κορυφή του κόσμου από το 2002, η ομάδα είναι και φέτος εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και μένει να το αποδείξει στο χορτάρι.

Το ρόστερ της Βραζιλίας

Τερματοφύλακες: Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ), Έντερσον Μοράες (Φενερμπαχτσέ), Ουέβερτον (Γκρέμιο).

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο (Φλαμένγκο), Γκάμπριελ Μαγκαλάες (Άρσεναλ), Γουέσλι (Ρόμα), Λέο Περέιρα (Φλαμένγκο), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπρέμερ (Γιουβέντους), Ντάγκλας Σάντος (Ζενίτ), Ντανίλο (Φλαμένγκο), Ρότζερ Ιμπάνιες (Αλ Αχλί)

Μέσοι: Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Λούκας Πακετά (Φλαμένγκο), Μπρούνο Γκιμαράες (Νιουκάστλ), Ντανίλο ντος Σάντος (Μποταφόγκο), Φαμπίνιο (Αλ Ιτιχάντ),

Επιθετικοί: Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκάμπριελ Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Έντρικ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Λουίζ Ενρίκε (Ζενίτ), Ματέους Κούνια (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νεϊμάρ (Σάντος), Ραϊάν (Μπόρνμουθ), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα).

Σκωτία: Επιστροφή με όνειρα και προσδοκίες

Η Εθνική Σκωτίας επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026 για πρώτη φορά μετά το 1998. Η πρόκριση αυτή συγκαταλέγεται ήδη στις σημαντικότερες επιτυχίες της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας της χώρας.

Οι Σκωτσέζοι ολοκλήρωσαν εντυπωσιακά την πορεία τους στα προκριματικά της UEFA, κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου τους, αφήνοντας πίσω Δανία, Ελλάδα και Λευκορωσία, και παίρνοντας απευθείας το εισιτήριο για τη μεγάλη διοργάνωση.

Το πιο καθοριστικό βήμα ήρθε στην τελευταία αγωνιστική, όταν η Σκωτία επικράτησε με 4-2 της Δανίας σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, «κλειδώνοντας» την πρόκριση και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς σε παίκτες και φιλάθλους. Η επιστροφή της χώρας σε Μουντιάλ σηματοδοτεί και επίσημα το τέλος μιας μακράς απουσίας από την κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

Το ρόστερ της Σκωτίας

Τερματοφύλακες: Άνγκους Γκαν (Νότιγχαμ), Κρεγκ Γκόρντον (Χαρτς), Λίαμ Κέλι (Ρέιντζερς)

Αμυντικοί: Άντι Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Γκραντ Χάνλι (Χιμπέρνιαν), Κίραν Τίρνεΐ (Σέλτικ), Σκοτ ΜακΚένα (Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Τζακ Χέντρι (Αλ - Ετιφάκ), Άντονι Ράλστον (Σέλτικ), Νέιθαν Πάτερσον (Έβερτον), Τζον Σούταρ (Ρέιντζερς),

Ντομινίκ Χίαμ (Ρέξαμ), Άαρον Χκεϊ (Μπρέντφορντ).

Μέσοι: Τζον ΜακΓκιν (Άστον Βίλα), Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι), Ράιαν Κρίστι (Μπόρνμουθ), Κένι ΜακΛιν (Νόριτς), Μπίλι Γκλίμουρ (Νάπολι), Λίουις Φέργκισον (Μπολόνια), Μπεν Γκάνον - Ντόακ (Μπόρνμουθ), Φίντλεϊ Κέρτις (Ρέιντζερς)

Επιθετικοί: Λάιντον Ντάικς (Τσάρλτον), Τσε Άνταμς (Τορίνο), Λόρενς Σάνκλαντ (Χαρτς), Τζορτζ Χερστ (Ίπσουιτς), Ρος Στίουαρτ (Σαουθάμπτον).

Μαρόκο: Με μπροστάρη τον Ελ Καμπί

Η Εθνική ομάδα του Μαρόκου έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Αφρικής, γράφοντας ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, όταν έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η πορεία εκείνη ανέβασε το μαροκινό ποδόσφαιρο σε νέο επίπεδο και χάρισε παγκόσμια αναγνώριση στη χώρα.

Το Μαρόκο διαθέτει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, με σημαντικότερο τίτλο την κατάκτηση του Africa Cup of Nations το 1976, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και σε αρκετές περιφερειακές διοργανώσεις. Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της εθνικής ομάδας ήρθε στο Μουντιάλ του Κατάρ, όπου απέκλεισε διαδοχικά την Ισπανία και την Πορτογαλία, πριν λυγίσει απέναντι στη Γαλλία στα ημιτελικά και ολοκληρώσει το τουρνουά στην 4η θέση. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει τη 7η συμμετοχή του Μαρόκου σε τελική φάση Μουντιάλ και τρίτη συνεχόμενη παρουσία του στη διοργάνωση.

Το ρόστερ του Μαρόκου

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μεχντί Μπεναμπίντ (Ουιντάντ Καζαμπλάνκα), Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ (Ράχα Καζαμπλάνκα)

Αμυντικοί: Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Νουαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Αϊντχόφεν), Σουφίαν Ελ Καρουανί (Ουτρέχτη), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Ζακάρια Ελ Ουαντί (Γκενκ), Ισμαέλ Μπαούφ (Καμπούρ), Ισά Ντιόπ (Φούλαμ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μαλίν)

Μέσοι: Αζεντίν Ουναΐ (Τζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κανούς (Στουτγκάρδη), Ίσμαελ Σαϊμπαρί (Αϊντχόφεν), Νεΐλ Ελ Αϊναουι (Ρόμα), Ουσάμα Ταργκαλίνε (Φέγενορντ), Μοχάμεντ Ραμπιέ Χριμάτ (AS FAR), Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασβούργο)

Επιθετικοί: Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Αμπέ Ελζαζουλί (Ρεάλ Μπέτις), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ Μαδρίτης), Αμινέ Αντλί (Μπόρνμουθ), Τσεμσντινέ Αλμπί (Σάντερλαντ), Γκεσιμέ Γιασινέ (Στρασβούργο), Γασίρ Ζαμπίρι (Ρεν).

Αϊτή: Επιστρέφει ύστερα από 52 χρόνια

Η Αϊτή ετοιμάζεται να ζήσει μία ιστορική στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς θα βρεθεί σε τελική φάση Μουντιάλ για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η πρώτη και μοναδική συμμετοχή της μέχρι σήμερα είχε καταγραφεί το 1974, όταν αντιμετώπισε παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις όπως η Ιταλία, η Αργεντινή και η Πολωνία, χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει τη φάση των ομίλων.

Έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες απουσίας, η εθνική ομάδα της Αϊτής επιστρέφει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στα προκριματικά της CONCACAF. Με σταθερές εμφανίσεις και σημαντικά αποτελέσματα, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου της στην τελική φάση των προκριματικών και να εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία αυτή έπαιξαν οι νίκες στα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών, απέναντι σε ομάδες όπως η Νικαράγουα και η Κόστα Ρίκα, που ουσιαστικά «σφράγισαν» την επιστροφή της χώρας στην κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Τερματοφύλακες: Ζοσουέ Ντιβερζέ (Κόσμος Κόμπλεντς), Τζόνι Πλασίντ (Μπαστιά)

Αμυντικοί: Ανές Ντελκρουά (Λουγκάνο), Ζαν-Κεβέν Ντουβέρν (Γάνδη), Καρλέν Αρκούς (Ανζέ), Κίτο Θέρμονσι (Νέοι Γιουνγκ Μπόις), Μαρτέν Εξπεριένς (Νανσί), Ντιούκ Λακρουά (Κολοράντο Σπρινγκς Σουίτσμπακς), Ουιλγκένς Πογκέν (Ζούλτε Βάρεγκεμ), Ρικάρντο Αντέ (Λίγκα ντε Κίτο)

Μέσοι: Γουντενσκί Πιέρ (Βάιολετ), Ζαν-Ρισνέ Μπελεγκάρντ (Γουλβς), Καρλ Σεντέ (Ελ Πάσο), Λεβερτόν Πιέρ (Βιζέλα), Ντάνλεϊ Ζαν Ζακ (Φιλαδέλφεια), Ντομινίκ Σιμόν (Τάτραν Πρέσοφ)

Επιθετικοί: Γιάσιν Φορτουνέ (Βιζέλα), Ζοσουέ Κασιμίρ (Οσέρ), Λένι Ζοζέφ (Φερεντσβάρος), Ντάκενς Ναζόν (Εστεγκλάλ), Ντέρικ Ετιέν Τζούνιορ (Τορόντο), Ντον Ντίντσον Λουίσιους (Ντάλας), Ουιλσόν Ισιντόρ (Σάντερλαντ), Ρουμπέν Πρόβιντενς (Αλμίρε Σίτι), Φραντζί Πιερό (Ρίζεσπορ)

Το πρόγραμμα των αγώνων

1η Αγωνιστική

13 Ιουνίου 2026: Βραζιλία - Μαρόκο (Νέα Υόρκη)

14 Ιουνίου 2026: Αϊτή - Σκωτία (Βοστώνη)

2η Αγωνιστική

19 Ιουνίου 2026: Σκωτία - Μαρόκο (Βοστώνη)

20 Ιουνίου 2026: Βραζιλία - Αϊτή (Φιλαδέλφεια)

3η Αγωνιστική

24 Ιουνίου 2026: Σκωτία - Βραζιλία (Μαϊάμι)

24 Ιουνίου 2026: Μαρόκο - Αϊτή (Τορόντο)