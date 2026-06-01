Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι

Μετά τις 20 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Ιουλίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο τα επικρατέστερα σενάρια είναι να δουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα στους λογαριασμούς του είτε στις 25, είτε στις 29 Ιουνίου.

Οι εκτιμώμενες ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιουλίου

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Ιουλίου 2026 αναμένονται να είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Ιουλίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) αναμένεται να καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Ο ΟΓΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Συντάξεις ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΑΤ

Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Το ΝΑΤ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου 2026 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλουν τις συντάξεις Ιουλίου 2026 όπως το Δημόσιο.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουλίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν όπως στο Δημόσιο.

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026

Η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση, Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιουλίου 2026 αναμένεται να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

