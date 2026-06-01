Μυλοπόταμος: 72χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του - Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 72χρονου σε χωριό του Μυλοποτάμου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του το πρωί της Κυριακής (31/05) από συγχωριανό του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το βράδυ του Σαββάτου ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε καφενείο γειτονικού χωριού και αργότερα αναχώρησε προκειμένου να επιστρέψει στην οικία του.

Το επόμενο πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, σε δρόμο μεταξύ των δύο χωριών. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου, εξετάζοντας δύο βασικά ενδεχόμενα, είτε ο 72χρονος να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία, είτε να ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα που του στοίχισε τη ζωή.

