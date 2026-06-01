ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέα πλήγματα εν μέσω αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Στις φλόγες και πάλι η Μέση Ανατολή, καθώς εντείνεται η αστάθεια γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία

Μίλτος Τσεκούρας

  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις, αυξάνοντας την αστάθεια παρά την εύθραυστη εκεχειρία.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, παρά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά συστήματα ραντάρ και drones ως απάντηση σε ιρανικές επιθετικές ενέργειες.
  • Το Ιράν απαιτεί άρση κυρώσεων και εγγυήσεις για τα δικαιώματα του λαού του ως προϋποθέσεις για συμφωνία.
  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ η κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται με νέες στρατιωτικές εξελίξεις.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν νέες εκατέρωθεν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς Δευτέρα, εντείνοντας την αστάθεια γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η ένταση κλιμακώνεται ενώ δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων το Σαββατοκύριακο, που έκαναν λόγο για αυστηρότερους όρους της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, περιόρισαν τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία.

Παρά ταύτα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία και ότι αυτή θα είναι θετική για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι «το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας».

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα «αμυντικών» επιθέσεων στο νότιο Ιράν το Σάββατο και την Κυριακή, στο τρίτο τέτοιο πλήγμα μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με την Centcom, στόχος έγιναν ιρανικά συστήματα ραντάρ και drones στην πόλη Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η Centcom ανέφερε ότι τα πλήγματα έγιναν ως απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες», μεταξύ των οποίων η κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από διεθνή ύδατα. Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον βάσης που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν την τοποθεσία.

Επίθεση με drones στο Κουβέιτ

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι αντιμετώπιζε επίθεση με drones και πυραύλους, ενώ σειρήνες ήχησαν σε όλη τη χώρα.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν ήδη ανταλλάξει κατηγορίες την Πέμπτη για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου. Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι εξελίξεις έχουν πλήξει και την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο. Την ίδια στιγμή, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ σκλήρυνε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή στην Τεχεράνη, ενώ το Axios μετέδωσε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει αυστηρότερη στάση, κυρίως για το πυρηνικό ζήτημα.

Η νέα αμερικανική πρόταση

Το CBS News μετέδωσε ότι η νέα αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, ρήτρες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και πλαίσιο για επανεκκίνηση των πυρηνικών συνομιλιών. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα δεχθεί συμφωνία χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, ενώ θέτει ως θεμελιώδη ζητήματα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, το Ιράν ζητά να συνδεθεί οποιαδήποτε συμφωνία με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με στόχο τη Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ, σημείο στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε επαφές με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας. Οι ΗΠΑ προτείνουν ως πρώτο βήμα να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματά του στην περιοχή της Βηρυτού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα για την κατάσταση στον Λίβανο

