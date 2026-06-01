Πεζεσκιάν: Χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν – Διαψεύδονται τα σενάρια παραίτησης

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζητά ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων, αντίθετα με το τρέχον μοντέλο εξουσίας.

Υποστηρίζει ότι οι πολιτικές πρέπει να διαμορφώνονται με τη συμμετοχή κοινωνικών ομάδων, επιστημονικών και οικονομικών φορέων, καθώς και των πολιτών.

Το προεδρικό γραφείο διέψευσε τα σενάρια παραίτησης του Πεζεσκιάν, επιβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει τα καθήκοντά του.

Ο πρόεδρος κάλεσε σε εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, προειδοποιώντας για αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανική παραγωγή λόγω αυξημένης κατανάλωσης.

Τόνισε ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν το κόστος και τις απαιτήσεις της αντίστασης εν μέσω συνεχιζόμενων συνεπειών πολέμου και διεθνών πιέσεων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν τάχθηκε υπέρ μιας ουσιαστικής αλλαγής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να παραμένει υπόθεση μιας περιορισμένης ομάδας αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος δήλωσε ότι στη διαμόρφωση πολιτικών θα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι επιστημονικοί και οικονομικοί φορείς, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες.

«Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ξεπεραστούν οι προκλήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτεία οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών όταν αυτοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Οι τοποθετήσεις του Πεζεσκιάν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται σε αντίθεση με το σημερινό μοντέλο εξουσίας στο Ιράν, όπου επί δεκαετίες καίριες κρατικές θέσεις κατέχουν πρόσωπα που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Διαψεύδονται τα σενάρια παραίτησης

Την ίδια ώρα, το προεδρικό γραφείο διέψευσε δημοσιεύματα και φήμες περί παραίτησης του Ιρανού προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Πεζεσκιάν δεν έχει υποβάλει την παραίτησή του στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Ο Ιρανός πρόεδρος απηύθυνε επίσης έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, προειδοποιώντας ότι η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας.

Όπως είπε, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν «την πραγματικότητα, τις απαιτήσεις και το κόστος της αντίστασης», καθώς το Ιράν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του πολέμου και των διεθνών πιέσεων.