ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 37 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΤΕ / ΠΕ)

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ για 37 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν 20 ειδικότητες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 17 ειδικότητες τεχνολογικής εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους μηχανικών, διοικητικού και πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου για προστασία προσωπικών δεδομένων και οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών δεν φέρουν ειδική επισήμανση στους πίνακες.

Οι πίνακες διοριστέων θα δημοσιευτούν στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Στον νέο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 32/18.07.2025/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, (37) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 20 θέσεις

ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. Γεωλογίας

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Χημικών Μηχανικών

ΠΕ Χημικών Ειδ. Χημείας

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 17 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. Διοικητικού – Λογιστικού

ΤΕ Πληροφορικής Ειδ. Πληροφορικής (Software - hardware)

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδ. Ηλεκτρονικών

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδ. Πολιτικού Μηχανικού

Να σημειωθεί πως στο νέο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.