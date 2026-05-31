Rice, Rice baby! Ο Άγγλος μέσος έδωσε… ρεσιτάλ στην παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ – Βίντεο

Στιγμές μοναδικές για τους φίλους της Άρσεναλ εκτυλίχθηκαν στη σημερινή (31/05) παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, με τον Ντέκλαν Ράις να γίνεται ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της ημέρας.

Ο διεθνής μέσος συμμετείχε ενεργά στη γιορτή, τραγουδώντας το γνωστό κομμάτι Ice Ice Baby των Vanilla Ice πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο της ομάδας, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο.

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους του Βόρειου Λονδίνου ήταν ενθουσιώδης, με χιλιάδες φιλάθλους να συγκεντρώνονται για να υποδεχτούν τους πρωταθλητές και να γιορτάσουν όλοι μαζί την επιτυχία. Οι παίκτες της Άρσεναλ ανταπέδωσαν το κλίμα χαράς, συμμετέχοντας ενεργά στους πανηγυρισμούς και επικοινωνώντας συνεχώς με τον κόσμο, μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στη Βουδαπέστη.

Η παρέλαση μεταδόθηκε ζωντανά από τα επίσημα κανάλια του συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους που δεν βρέθηκαν στο σημείο, να παρακολουθήσουν τις στιγμές της γιορτής.