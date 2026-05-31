Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ένα επεισόδιο που άρχισε ως διαμαρτυρία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος στην Αλβανία, εξελίχθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με σοβαρούς τραυματισμούς, καταγγελίες εκατέρωθεν και άμεση διπλωματική κινητοποίηση, μετά και τον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς και την εμπλοκή αστυνομικών δυνάμεων αλλά και ιδιωτικής ασφάλειας του έργου.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε σε περιοχή υψηλής οικολογικής και τουριστικής αξίας, έχει πλέον λάβει διαστάσεις πέρα από τα τοπικά σύνορα, πυροδοτώντας αντιδράσεις στην Αθήνα, τα Τίρανα και τις Βρυξέλλες.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στο Ζβέρνετς, στις αλβανικές ακτές, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων που αντιδρούν στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη ζώνη.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι διαδηλωτές ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ, αναφορές κάνουν λόγο και για εμπλοκή ιδιωτικής ασφάλειας που συνδέεται με το έργο, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα βίντεο που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας. Ακολούθησε χρήση χημικών, πετροπόλεμος και συμπλοκές «σώμα με σώμα» στο πεδίο, ενώ, άτομα εντοπίζονται να… σέρνουν πολίτες μακριά από την εγκατάσταση.

Μέσα στο χάος των επεισοδίων τραυματίστηκε κι ένας Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Αθήνας και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ελληνικής μειονότητας στην περιοχή.

Σε αυτήν την έκρυθμη κατάσταση, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, παρενέβη το απόγευμα της Κυριακής (31/05), θέτοντας το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ζητώντας την προσοχή των θεσμών, με έμφαση στην προστασία δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Έντι Ράμα εμφανίστηκε να στηρίζει τη στάση των αρχών επιβολής του νόμου, συγχαίροντας την Αστυνομία για τη διαχείριση της κατάστασης και επαναλαμβάνοντας τη γραμμή της «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε πράξεις βίας και ανομίας. Τα Τίρανα επιχειρούν να πλαισιώσουν τα γεγονότα ως ζήτημα αποκατάστασης της τάξης σε μία στρατηγική επενδυτική περιοχή με υψηλή οικονομική σημασία.

Παράλληλα, στην Αθήνα υπήρξε έντονη κινητοποίηση, με το υπουργείο Εξωτερικών να ζητά πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και να παρακολουθεί στενά την υπόθεση λόγω της εμπλοκής Έλληνα ομογενούς.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», επεσήμανε η Αθήνα.

