Ηνωμένα Έθνη: Διπλή συνεδρίαση για Λίβανο και το drone που έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας (01/06), προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο AFP.

Η συνεδρίαση θα γίνει αμέσως ύστερα από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία και είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, ανέφερε σήμερα ότι από την τεχνική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι ο δρόνος ήταν τύπου Geran–2, ρωσικής κατασκευής. Από το συμβάν, ένα αγόρι 14 ετών και μία 53άχρονη γυναίκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.