Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Οι πρώτες εικόνες

Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ είναι πλέον παντρεμένοι!

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, την Κυριακή 31 Μαΐου, παρουσία στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου.

awww dua is married now, so happy for her pic.twitter.com/rwK8b2GrtB

— laura (@livinwonder) May 31, 2026



Η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα λευκό φόρεμα και γάντια, συνδυάζοντάς τα με ένα εντυπωσιακό λευκό καπέλο μεγάλου μεγέθους, ενώ περπατούσε χέρι-χέρι με τον Τέρνερ, ο οποίος φορούσε σκούρο μπλε κοστούμι με γραβάτα.

Η Ντούα Λίπα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κάλουμ Τέρνερ σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue τον Ιούνιο του 2025. Η ερμηνεύτρια του «Houdini» είχε δηλώσει τότε ότι ήλπιζε να παντρευτεί μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας της.

Dua Lipa & Callum Turner’s SECRET WEDDING in London ! https://t.co/Abl4rzUv97 pic.twitter.com/1HabH5vqZN

— meyechelgossips (@meyechelgossips) May 31, 2026



Οι πρώτες φήμες για σχέση ανάμεσα στη Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2024, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο πάρτι μετά την πρεμιέρα της σειράς «Masters of the Air» στο Λονδίνο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσω Instagram.

Η τραγουδίστρια δήλωσε επίσης στη βρετανική Vogue το 2025 ότι ο αρραβώνας της άνοιξε έναν εντελώς νέο κόσμο προοπτικών.

«Δεν ήμουν ποτέ από τους ανθρώπους που σκέφτονταν ιδιαίτερα τον γάμο ή ονειρεύονταν τι είδους νύφη θα γίνουν», είπε.

OMG — Dua Lipa and Callum Turner are officially MARRIED! ??



The superstar singer and Hollywood actor reportedly tied the knot today in an intimate ceremony at London’s Old Marylebone Town Hall, surrounded by close friends and family.



And this is only the beginning — a lavish… pic.twitter.com/zatVjbNEwU

— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) May 31, 2026



«Ποτέ δεν είχα πραγματικά κατανοήσει το βάρος αυτής της απόφασης. Το να αποφασίζεις να γεράσεις μαζί με κάποιον, να μοιραστείς μια ολόκληρη ζωή και, δεν ξέρω, να είστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα, είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», πρόσθεσε.

Η Ντούα Λίπα πρόσθεσε επίσης ότι ελπίζει να αποκτήσει οικογένεια με τον πλέον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ, στο μέλλον.

«Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά κάποια μέρα», δήλωσε. «Όμως υπάρχει συνεχώς το ερώτημα του πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή — πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δουλειά μου, πώς θα λειτουργούσε αν βρισκόμουν σε περιοδεία και πόσο χρόνο θα έπρεπε να απέχω από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις».

Η σταρ συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που θα συμβούν όταν έρθει η στιγμή τους».

