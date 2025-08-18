Ντούα Λίπα: Γιορτάζει πρόωρα τα 30 της στην Ίμπιζα - Το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε
Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα για τα γενέθλια της
Η Ντούα Λίπα δεν περίμενε τα γενέθλιά της για να γιορτάσει, και έτσι έκανε ένα πρόωρο πάρτι για τα 30 της χρόνια, τα οποία κλείνει σε λίγες ημέρες στις 22 Αυγούστου στην αγαπημένη της Ίμπιζα. Με κοντά της τους δικούς της ανθρώπους, φίλους και τον σύντροφό της, δήλωσε ενθουσιασμένη για το ξεκίνημα της νέας δεκαετίας της ζωής της.
Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, δημιουργία του Jacquemus, με ιδιαίτερα κοψίματα στο πλάι που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ασημί λεπτομέρειες και λουλουδένια σκουλαρίκια.
