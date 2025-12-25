Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος αλλά με περιοριστικούς όρους έμεινε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σαράν

Σε κατάσταση έντονης αναταραχής βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Φενέρμπαχτσε, μετά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του προέδρου της, Σανεντίν Σαράν.

Σανεντίν Σαράν
Ο πρόεδρος των "καναρινιών" αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές
Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου συνελήφθη χθες από τις τουρκικές αρχές, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά, γεγονός που προκάλεσε ισχυρό σοκ στο εσωτερικό της ομάδας αλλά και στους οπαδούς της.

Η είδηση της σύλληψης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, με φίλους της Φενέρμπαχτσε να βγαίνουν στους δρόμους και να στρέφονται κατά της κυβέρνησης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις εξελίξεις. Το κλίμα γύρω από τον σύλλογο είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς η υπόθεση αφορά τον ίδιο τον πρόεδρό του.

Σήμερα, πάντως, υπήρξε νεότερη εξέλιξη, καθώς ο Σανεντίν Σαράν αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, η αποφυλάκισή του συνοδεύεται από αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφού θα τελεί υπό δικαστική επιτήρηση και θα είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές την εβδομάδα.

Όπως ανέφερε ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έχει παραπεμφθεί σε δίκη, με την υπόθεση να αναμένεται να έχει συνέχεια και να κρατά σε αγωνία τόσο τον σύλλογο όσο και τον τουρκικό αθλητικό κόσμο.

