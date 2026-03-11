Παναθηναϊκός: «Έχεις ήδη κερδίσει...» - Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ

«14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς και αμφιβολιών. Έχεις ήδη κερδίσει...», τόνισε, μεταξύ άλλων, η Τρέισι Λεσόρ.

https://www.instagram.com/p/DVwOePQjD19/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά όσα έγραψε για το comeback του Ματίας Λεσόρ:

«14 μήνες.

14 μήνες υπομονής, σκληρής δουλειάς, αμφιβολιών… και πάνω απ’ όλα, θάρρους.

Αύριο επιστρέφεις στο παρκέ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα. Έχω δει κάθε προσπάθεια, κάθε δύσκολη στιγμή, κάθε φορά που αρνήθηκες να τα παρατήσεις.

Η αποφασιστικότητά σου, η δύναμή σου και η αγάπη σου για το μπάσκετ με εμπνέουν κάθε μέρα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα, για μένα έχεις ήδη κερδίσει.

Θα είμαι πάντα η μεγαλύτερη υποστηρίκτριά σου.

Περήφανη για τον άνθρωπο και τον παίκτη που είσαι.

Σ’ αγαπώ.

Πάμε».

