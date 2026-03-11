Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

Snapshot Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε επίσημα την πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών ηλικίας 20 έως 26 ετών με δωδεκάμηνη θητεία.

Οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και μπορούν να επιλεγούν ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί.

Η θητεία προσφέρει μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και δίνει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι υποψήφιες πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2 και λευκό ποινικό μητρώο, ενώ η κατάταξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αιτήσεων έως τις 31 Μαρτίου.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας, οι γυναίκες εγγράφονται στην εφεδρεία μέχρι τα 40 έτη και έχουν πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες. Snapshot powered by AI

Μια νέα εποχή ξεκινά για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, καθώς το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε επίσημα την πρόσκληση για εθελοντική στράτευση γυναικών.

Μέσα από ένα βίντεο με το κεντρικό μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», το Επιτελείο προωθεί την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην εθνική άμυνα, προσφέροντας παράλληλα σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές.

Στο βίντεο, αρχικά εμφανίζεται ένας νεαρός άνδρας και μια νεαρή γυναίκα έξω από κέντρο νεοσυλλέκτων. Στη συνέχεια, η γυναίκα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις, και παρακολουθούμε την πορεία της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή και άλλων γυναικών, την απονομή βαθμών, αλλά και τις προϋποθέσεις που ορίζει το Επιτελείο για τις συμμετέχουσες. Καθ’ όλη τη διάρκεια ακούγεται το μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά κι εμένα», τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής όλων στην άμυνα της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενες, ηλικίας 20 έως 26 ετών, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Στρατού Ξηράς έως και τις 31 Μαρτίου.



Η θητεία θα είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να κορυφωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι οι πρώτες εθελόντριες να περάσουν το κατώφλι των στρατοπέδων —με επίκεντρο το Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία— έως τα τέλη Ιουνίου.

Τα κριτήρια επιλογής

Για την κατάταξη, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:



Κλείσιμο- Να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 20-26 ετών.

- Να είναι σωματικής ικανότητας κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2.

- Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.



Σημειώνεται ότι οι εθελόντριες θα αποκτούν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπάγονται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν και ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η εθελοντική θητεία δεν αποτελεί μόνο μια πράξη προσφοράς, αλλά συνοδεύεται από ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας:



- Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, αποτελώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.

- Προϋπηρεσία: Ο χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών.

- Επαγγελματική εξέλιξη: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).





Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες

- Προτεραιότητα πτυχιούχων: Ειδικές προβλέψεις για πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.) σε θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.



Με την ολοκλήρωση της θητείας τους, οι γυναίκες θα εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι το 40ό έτος της ηλικίας τους. Το ΓΕΣ, μέσα από το συγκινητικό του βίντεο, τονίζει πως η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή που μετατρέπει την ευθύνη σε πράξη, θωρακίζοντας το μέλλον τόσο της χώρας όσο και των ίδιων των εθελοντριών.

Διαβάστε επίσης