Νίκος Δένδιας: Στο πεδίο βολής του ΚΕΝ Θήβας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας - Η ανάρτησή του

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε απροειδοποίητα το ΚΕΝ του ΚΕΠΒ Θήβας, όπου ενημερώθηκε στο πεδίο βολής για τις διαδικασίες εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων οπλιτών στις βολές ατομικού τυφεκίου.

Παράλληλα, περιηγήθηκε στα μαγειρεία και τα εστιατόρια, όπου γευμάτισε μαζί με τους νεοσύλλεκτους, διαπιστώνοντας από κοντά τις συνθήκες διαβίωσης και σίτισής τους.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο έλεγχος για την εφαρμογή της Νέας Θητείας στην πράξη θα είναι συνεχής σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και διαβίωσης για τους νέους στρατεύσιμους.

Η ανάρτησή του:

