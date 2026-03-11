Ιράν: Απαιτεί αποζημιώσεις και εγγυήσεις για την ασφάλειά του για να τελειώσει ο πόλεμος

Τις τρεις απαιτήσεις της Τεχεράνης προκειμένου να λήξει ο πόλεμος έθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι για να τερματιστεί ο πόλεμος απαιτούνται εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων αλλά και η καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν.

«Σε συνομιλίες με ηγέτες της Ρωσίας και του Πακιστάν, επιβεβαίωσα τη δέσμευση του Ιράν για ειρήνη στην περιοχή. Ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος – που πυροδότησαν το σιωνιστικό καθεστώς και οι ΗΠΑ – είναι η αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, η καταβολή αποζημιώσεων και η παροχή σταθερών διεθνών εγγυήσεων κατά μελλοντικών επιθετικών ενεργειών», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Ιρανός πρόεδρος.

Από νωρίς σήμερα το βράδυ το Ιράν έχει εξαπολύει σε συντονισμό με την Χεζμπολάχ του Λιβάνου νέο μπαράζ πυραύλων κατά του Ισραήλ.

