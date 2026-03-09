Πεζεσκιάν: «Νέα εποχή αξιοπρέπειας και ισχύος» με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, υποστηρίζοντας ότι σηματοδοτεί μια «νέα εποχή αξιοπρέπειας και ισχύος» για τη χώρα.

Σε δήλωσή του, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί «έκφραση της βούλησης του ισλαμικού έθνους για την εδραίωση της εθνικής ενότητας», προσθέτοντας ότι αυτή η ενότητα λειτουργεί «σαν ισχυρό φράγμα απέναντι στις συνωμοσίες των εχθρών».

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι της χώρας –μεταξύ των οποίων ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Αλί Λαριτζανί– έχουν δηλώσει πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη.