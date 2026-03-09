Νίκος Δένδιας: «Η παρουσία του Μακρόν σε Κύπρο και Κρήτη στέλνει σαφές μήνυμα»

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα κατά την επιστροφή του από την Κύπρο.
  • Η παρουσία του Μακρόν σε Κύπρο και Κρήτη, μαζί με την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου, στέλνει σαφές μήνυμα στην κρίσιμη συγκυρία της Ανατολικής Μεσογείου.
  • Η επίσκεψη υπογραμμίζει τη στρατηγική αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και το ενδιαφέρον της Γαλλίας για την περιοχή.
  • Η Γαλλία θεωρείται η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενεργό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως γνωστοποίησε, υποδέχθηκε τον Γάλλο πρόεδρο στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν θέλησε να επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Γάλλου προέδρου στην Κύπρο και την Κρήτη, αλλά και η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία.

«Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Υποδέχθηκα στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά την επιστροφή του από την Κύπρο θέλησε να επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που βρίσκεται ανοικτά της Κρήτης.

Η παρουσία του Προέδρου Μακρόν σήμερα στην Κύπρο και την Κρήτη, καθώς και του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της ΕΕ για την περιοχή».

