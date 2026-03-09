Euroleague: Με Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός, γαλλική… «διαβολοβδομάδα» για τον Ολυμπιακό

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η regular season της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις (12/3, 22:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο αγώνες στη Γαλλία κόντρα σε Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00).

Το EuroCup επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με τζάμπολ στη φάση των «16», όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Άνκαρα – Μανρέσα (11/3, 19:00), Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Ναπόκα (11/3, 20:00),Τσεντεβίτα Ολίμπια – Νάινερς (11/3, 20:00) και Βενέτσια – Τρέντο (11/3, 21:00).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 10 Μαρτίου

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:45 EuroLeague – 34η αγωνιστική: Παρί – Ολυμπιακός Novasports Prime

23:45 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 11 Μαρτίου

19:00 EuroCup – Φάση των 16: Άνκαρα – Μανρέσα Novasports4

20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ – Κλουζ Ναπόκα Novasports Start

20:00 EuroCup: Τσεντεβίτα Ολίμπια – Νάινερς Κέμνιτς Novasports5

21:00 EuroCup: Βενέτσια – Τρέντο Novasports Prime

21:45 EuroLeague–31η αγωνιστική: Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν Novasports4

Πέμπτη 12 Μαρτίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4

20:00 EuroLeague: Μονακό – Ολυμπιακός Novasports4

21:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Μπασκόνια Novasports3

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Novasports Start

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Novasports2

22:00 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Ζαλγκίρις Novasports Prime

22:00 EuroLeague: Παρί – Βιλερμπάν Novasports5

24:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε Novasports4

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Novasports Start

23:30 Playmakers Novasports Prime

